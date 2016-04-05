Тогда вообще не понятно, что делал ГРКР у змеиного, да ещё неподвижно. И даже если ему байрактаром снесли РЛС, логично сразу сменить локацию,а не продолжать стоять. РЛС сносят не от скуки.
В сносе РЛС байрактаром сильно сомневаюсь, очень уж слабая гипотеза. Скорее уж поверю в низкую квалификацию или раздолбайство оператора РЛС.
Одно из утверждений состоит в том, что ракета или ракеты были выпущены из скрытой батареи недалеко от Одессы, в то время как экипаж «Москвы» был отвлечен двумя турецкими беспилотниками, работающими поблизости.
... к июньскому саммиту НАТО в Мадриде НАТО будет на пути к увеличению своего населения на 16 миллионов человек, ВВП на 800 миллиардов евро и территории на 780 000 квадратных километров. Украина, напротив, имеет население 41 млн человек, площадь суши 603 000 кв. км и ВВП в размере 155 млрд евро. Может быть сформирована новая граница с НАТО протяженностью 1300 км, что является полной противоположностью тому, чего Путин намеревался добиться в договорах, направленных на сокращение НАТО, которые он приказал Западу принять в прошлом году. Хуже для Москвы то, что НАТО могло укрепиться в Балтийском море, прямо рядом с Калининградским анклавом, стратегической военно-морской базой России.
Тогда вообще не понятно, что делал ГРКР у змеиного, да ещё неподвижно. И даже если ему байрактаром снесли РЛС, логично сразу сменить локацию,а не продолжать стоять. РЛС сносят не от скуки.
В сносе РЛС байрактаром сильно сомневаюсь, очень уж слабая гипотеза. Скорее уж поверю в низкую квалификацию или раздолбайство оператора РЛС.
Иностранные СМИ пишут, что в тот момент крупная группировка байрактаров действовала над херсонской областью и именно их мониторил крейсер. Потому, дескать, и профукали атаку. Но все равно, верится слабо. Ну как может современная электроника не выделять явно опасную цель с явно отличающимися характеристиками?
ЛАД написав:flysoulfly, Goodman на работе здесь, скорее, вы. Вполне вероятно, не за зарплату, а "по зову души" - слишком низкий уровень подготовки. Удивляюсь, почему при таком "патриотизме" вы до сих пор не на фронте.
Вот скажите мне и всей аудитории, какого ляду ЛАД лезет не в свою степь. Вот Я вижу ...ВИ тоже не с Азовстали ПРОСТИНИ ПОСТОВ строчите.
_hunter написав:Иногда для окончания процесса достаточно и осознания размера потерь: даже самый заядлый игроман останавливается проиграв одну почку...
У этого игрока или десяток почек или они безразмерные. Двадцать тысяч погибших и 60-80 раненых (пускай даже в два раза меньше, все равно колоссальное количество потерь), уничтоженные корабли, страна под санкциями, второй месяц ВСУ возят россию мордой по ссакам, огромные репутационные потери в мире, даже у дружеских людоедских режимов, и игрок пока не отступает.
Пуйлу за кораблик обидно а своих солдат он ненавидит не меньше чем украинцев или европейцев. Не спрашивайте меня почему он всех ненавидит.
С его точки зрения единственная неприятность это потерянный крейсер, пуйло любил парады с его участием. Я сам на одном присутствовал ещё до аннексии Крыма.
Репутация потеряна ещё в 2014, но пару шавок осталось на прикормке. Они к нему регулярно ездят. Лукашенко ж ясно ему намекнул что друг у пуйла только он один. Остальные враги или слуги, то есть расходный материал.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 19:11, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Та не треба на війну багато бабла - ви перебільшуєте цю проблему. Нових крейсерів будувати не будуть - це очевидно. Зброя - є купа на складах. Танків - купа на зберіганні.
На самом деле средств необходимо прорва. Расконсервация техники, ее ремонт, перевозка, заправка (космос), питание, обмундирование, полевые кухни-бани-госпитали, кормежка, зарплата с надбавкой за "особые условия", содержание второго состава для ротации и пополнения, боевые дежурства 24/7, восстановление поврежденной техники, компенсации семьям погибших и раненых, информационная война, пополнение материальной базы, выбитой в боях и пополнение складов хранения и многое другое. Плюс потери в экономике от санкций.
ІЗЮМСЬКА СТУГНА Протитанковий ракетний комплекс українського виробництва «Стугна-П», наводить жах на російських окупантів, які вторглися в Україну. Ця зброя, в умілих руках наших Захисників, нищить не тільки бронетанкову техніку ворога, а ще й армійську авіацію противника. Головними перевагами ПТРК є дистанційне керування оператором випущенної ракети та наведення системи на ціль лазерним променем. До речі, виробництво лазерного комплексу здійснювалося на Державному підприємстві «Ізюмський приладобудівний завод». Саме наші земляки, ізюмчани виробляли оптичні прилади для «Стугни». Але, на жаль, зараз ІПЗ лежить в руїнах. Російські окупанти повністю зруйнували завод авіабомбардуваннями, а потім розграбували й те, що залишилося. Але справа Ізюма живе і кожна знищена ворожа техніка з ПТРК «Стугна-П» - це, у тому числі, заслуга ізюмчан! А вже скоро Збройні Сили України визволять наше місто від загарбників і ми відновимо Ізюм та його гордість - Ізюмський приладобудівний завод. Разом Переможемо! Слава Україні! https://www.facebook.com/max.strel.9/po ... 5476802671
Ukrainian написав:В раші всі заводи оборонки неушкоджені
и толку? уралвагонзавод не может приступить к випуску нових танков .... санкции , сосредоточился на ремонте и восстановлении того, что притащили с Украини. "Все для фронта, все для победи" буксует у них , на каждом шагу.