Ukrainian написав:В раші всі заводи оборонки неушкоджені
и толку? уралвагонзавод не может приступить к випуску нових танков .... санкции , сосредоточился на ремонте и восстановлении того, что притащили с Украини. "Все для фронта, все для победи" буксует у них , на каждом шагу.
Русские масштабы коррупции войдут в историю и ещё удивят Колумбию с Мексикой. Поэтому на войну едут ЗИЛы 131 с хранения СССР, потому что почти все что выделялось на оборону позже 1991 - разворовывалось. 2я армия мира на бумаге. Ким говорил около 1/3 русских боеприпасов не взрываются.
Сегодня начали собирать отцу подруги на тепловизиор. 15 семей, друзья, родственники. Нужно 140 тысяч. Отец 65 лет, с первых дней в самых горячих точках. Сколько раз он уже звонил дочери с последним прощанием. Но пока тьфу тьфу. Сбрасывались ему на бронижелет, коремат и на бензин, чтобы доехать. Странно, что нацгвардию так снабжают
☝🏼Ну а если серьезно. Вы себе вообще представляете уровень координации, профессионализма и слаженности в этой операции? Это сумасшедший уровень. Блестяще работающая связь и четкость указаний и выполнения своих обязанностей. Украинцы пишут новую военную историю.
_Mykola_ написав:Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка
Можно подробнее об этом? По кому и когда пускали, попали ли? Впервые слышу о применении нептунов до момента, как матросы на "Москве" преступно покурили в неположенном месте.
«Адмирал Эссен» - по нему была запущена одна ракета. Была обнаружена и подбита. Фрегату нанесён не критический ущерб. - Это официальные данные. Источник - интервью "Кровавого пастора". Для того, дабы пробить оборону моЦквы били двумя ракетами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 15 кві, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Сегодня начали собирать отцу подруги на тепловизиор. 15 семей, друзья, родственники. Нужно 140 тысяч. Отец 65 лет, с первых дней в самых горячих точках. Сколько раз он уже звонил дочери с последним прощанием. Но пока тьфу тьфу. Сбрасывались ему на бронижелет, коремат и на бензин, чтобы доехать. Странно, что нацгвардию так снабжают
Kudrjavuy написав:Для того, дабы пробить оборону моЦквы били двумя ракетами
The cruiser was equipped with a triple-tiered air defence system that if operating properly should have given it three opportunities to defend itself from a Neptune missile attack.
In addition to medium- and short-range defences, it could engage six short-range close-in weapon systems (CIWS) as a last resort.
Moskva should have had 360-degree anti-air defence coverage.
"The CIWS system can fire 5,000 rounds in a minute, essentially creating a wall of flak around the cruiser, its last line of defence," he said.
If the strike is proven to have come from a missile it "raises questions over the capabilities of the modernisation of the Russian surface fleet: whether it had enough ammunition, whether it had engineering issues".
"Essentially, you'd have thought that with that three-tiered anti-air defence system it would be very hard to hit," the military expert added.
Shaman написав:смысла нет - не было смысла и начинать...
так что либо получит по зубам в военном плане, либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные, так и человеческие. третий вариант - истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти...
Планували виконати поставлені завдання за 3-4 дні - очевидно що це правда. Не вийшло. Наперед ж не знали як воно буде. "либо получит по зубам в военном плане" - це реально, вже получає. Але є проблемка - ми не можемо захоплювати територію РФ по багатьом причинам. Без захоплення їх території і перемогти ми якби не можемо... "либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные" - москалі будуть жити в ніщеті, але будуть воювати далі, їм не привикати. "так и человеческие" - це нереально. "истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти" - не хочу багато писати, щоб не банили, тому скажу м'яко - це дуже повільний процес. На роки. В розпад РФ не вірю зовсім.
3-4 дня - это они показали свою крайнюю самоуверенность и тупость...
нам не нужно их захватывать, нам нужно отстоять свое. Россию додавить цивилизованный мир - санкции просто так не снимут.
жить в нищете не привыкать, а вот подыхать в окопах - на хрена это русским надо. а не русским - как скоро Дагестан откажется поставлять пушечное мясо для Путина?
насчет распада - повторюсь, в распад союза тоже никто не верил мы еще застанем этот чудный миг
смысл Вашего сообщения я понимаю, что все равно будет капец. не будет. будет тяжело, но много шансов, что выстоим.
Вы слишком переоцениваете потенциал РФ - глиняный колосс, что сейчас наблюдает весь мир - и делает выводы.
вот чего я опасаюсь, что от бессилия плешивый карлик может попробовать применить ЯО - вероятность ненулевая