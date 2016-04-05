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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 782783784785>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:36

  Goodman написав:
  Ukrainian написав:В раші всі заводи оборонки неушкоджені

и толку? уралвагонзавод не может приступить к випуску нових танков .... санкции , сосредоточился на ремонте и восстановлении того, что притащили с Украини.
"Все для фронта, все для победи" буксует у них , на каждом шагу.

Русские масштабы коррупции войдут в историю и ещё удивят Колумбию с Мексикой. Поэтому на войну едут ЗИЛы 131 с хранения СССР, потому что почти все что выделялось на оборону позже 1991 - разворовывалось. 2я армия мира на бумаге. Ким говорил около 1/3 русских боеприпасов не взрываются.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:41

На зло харьковчанам размещу ещё эту схему

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня начали собирать отцу подруги на тепловизиор. 15 семей, друзья, родственники. Нужно 140 тысяч. Отец 65 лет, с первых дней в самых горячих точках. Сколько раз он уже звонил дочери с последним прощанием. Но пока тьфу тьфу.
Сбрасывались ему на бронижелет, коремат и на бензин, чтобы доехать.
Странно, что нацгвардию так снабжают
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:48

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:ЯК цілий флот провтикав всього 2 ракети? Ракети летіли орієнтовно 15-20 хвилин - часу більше ніж достатньо.
они просто не думали, что в ВСУ такие ракеты есть. Очень сильная недооценка врага, там сейчас прозревают.


5 минут максимум
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:55

Опять из русских ТГ каналов

☝🏼Ну а если серьезно. Вы себе вообще представляете уровень координации, профессионализма и слаженности в этой операции? Это сумасшедший уровень. Блестяще работающая связь и четкость указаний и выполнения своих обязанностей. Украинцы пишут новую военную историю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:58

  vitaliian написав:andrijk777 я думаю речь о заморозке. Конечно вы правы


никакой заморозки в принципе быть не может, или наша победа или

к сожалению, придется воевать по типу Израиля (а тот воюет с 1948г)
правда у палестинцев нет ЯО
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:58

  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка

Можно подробнее об этом? По кому и когда пускали, попали ли? Впервые слышу о применении нептунов до момента, как матросы на "Москве" преступно покурили в неположенном месте.

«Адмирал Эссен» - по нему была запущена одна ракета.
Была обнаружена и подбита.
Фрегату нанесён не критический ущерб.
- Это официальные данные. Источник - интервью "Кровавого пастора".
Для того, дабы пробить оборону моЦквы били двумя ракетами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 15 кві, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:04

  beee написав:Сегодня начали собирать отцу подруги на тепловизиор. 15 семей, друзья, родственники. Нужно 140 тысяч. Отец 65 лет, с первых дней в самых горячих точках. Сколько раз он уже звонил дочери с последним прощанием. Но пока тьфу тьфу.
Сбрасывались ему на бронижелет, коремат и на бензин, чтобы доехать.
Странно, что нацгвардию так снабжают

И мародёры в СБУ...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Для того, дабы пробить оборону моЦквы били двумя ракетами


The cruiser was equipped with a triple-tiered air defence system that if operating properly should have given it three opportunities to defend itself from a Neptune missile attack.

In addition to medium- and short-range defences, it could engage six short-range close-in weapon systems (CIWS) as a last resort.

Moskva should have had 360-degree anti-air defence coverage.

"The CIWS system can fire 5,000 rounds in a minute, essentially creating a wall of flak around the cruiser, its last line of defence," he said.

If the strike is proven to have come from a missile it "raises questions over the capabilities of the modernisation of the Russian surface fleet: whether it had enough ammunition, whether it had engineering issues".

"Essentially, you'd have thought that with that three-tiered anti-air defence system it would be very hard to hit," the military expert added.

https://www.bbc.com/news/world-europe-61103927
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:10

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:смысла нет - не было смысла и начинать...

так что либо получит по зубам в военном плане, либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные, так и человеческие.
третий вариант - истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти...

Планували виконати поставлені завдання за 3-4 дні - очевидно що це правда. Не вийшло. Наперед ж не знали як воно буде.
"либо получит по зубам в военном плане" - це реально, вже получає. Але є проблемка - ми не можемо захоплювати територію РФ по багатьом причинам. Без захоплення їх території і перемогти ми якби не можемо...
"либо закончатся ресурсы внутри страны - как материальные" - москалі будуть жити в ніщеті, але будуть воювати далі, їм не привикати.
"так и человеческие" - це нереально.
"истощение страны катализирует многие процессы в РФ, включая попытки развала, сепаратизм и смену власти" - не хочу багато писати, щоб не банили, тому скажу м'яко - це дуже повільний процес. На роки. В розпад РФ не вірю зовсім.

3-4 дня - это они показали свою крайнюю самоуверенность и тупость...

нам не нужно их захватывать, нам нужно отстоять свое. Россию додавить цивилизованный мир - санкции просто так не снимут.

жить в нищете не привыкать, а вот подыхать в окопах - на хрена это русским надо.
а не русским - как скоро Дагестан откажется поставлять пушечное мясо для Путина?

насчет распада - повторюсь, в распад союза тоже никто не верил ;)
мы еще застанем этот чудный миг :)

смысл Вашего сообщения я понимаю, что все равно будет капец.
не будет. будет тяжело, но много шансов, что выстоим.

Вы слишком переоцениваете потенциал РФ - глиняный колосс, что сейчас наблюдает весь мир - и делает выводы.

вот чего я опасаюсь, что от бессилия плешивый карлик может попробовать применить ЯО - вероятность ненулевая
Shaman
 
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