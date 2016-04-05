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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:11

  Starikan написав:Совершенно с вами согласен.
Ушел с ветки. 20 страниц ликования ура-патриотической школоты по поводу мацквы, с массовым цитированием вражеских ресурсов, в то время как растет угроза Киеву и Чернигову. Совершенно забыли о Херсоне, Донбассе и Харькове. Делать здесь больше нечего.

Читайте хорошую ежедневную подборку здесь: https://charter97.org/ru/news/2022/4/15/463581/
То, что Вы хотите, конкретику по Харькову, Днепру,.... - можете получить только из своих источников.
Ни один нормальный даже здесь, не будет кнопатить происходящее по месту - спасибо Hotab что понял, и жаль мондёр удаляет даже официальную информацию, хотя - за всё время, даже я не позволил себе лить конкретику с лицами и пр.
По "оперативной обстановке" - скажу просто: Вам, как и остальным в Днепре мало, что угрожает, кроме прилёта ракет.
Здесь же ещё приходят ракеты и от РСЗО. :cry:
Всё чаще, "становиться слышно" рифляндскую авиацию.
....................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:11

Kudrjavuy

https://bykvu.com/ua/bukvy/ne-tilky-kre ... ral-essen/

Колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера "Москва" українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета "Нептун" пошкодила інший ворожий корабель - "Адмірал Ессен".
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:16

  andrijk777 написав:Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
Пропагандоны рассказывают что они очень скоро победят. типа на кону все. Типа после победы они станут супер-пупер мировой державой. Правда не говорят что в случае поражения, но по ним видно что уже даже у них закрадываются смутные сомнения :) Показали видео с камеры, типа Арестович ведет какого то пацана в номер и там с ним занимается.... Арестович действительно голубой или это они состряпали на быструю руку?
libeconomy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:24

  libeconomy написав:
  andrijk777 написав:Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
Пропагандоны рассказывают что они очень скоро победят. типа на кону все. Типа после победы они станут супер-пупер мировой державой. Правда не говорят что в случае поражения, но по ним видно что уже даже у них закрадываются смутные сомнения :) Показали видео с камеры, типа Арестович ведет какого то пацана в номер и там с ним занимается.... Арестович действительно голубой или это они состряпали на быструю руку?

Вас действительно это интересует???
Вы откуда пишите - из-за поребрика???
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  libeconomy написав:Пропагандоны рассказывают что они очень скоро победят. типа на кону все. Типа после победы они станут супер-пупер мировой державой.

Передавайте им привети:

За 20 лет поднимания с колен построены следующие боевые надводные корабли I и II рангов:
- 2 фрегата пр. 22350 (2x $450 млн)
- 3 фрегата пр. 11356 (3x $430 млн)
- 7 корветов пр. 20380/85 (7x $250 млн)
- 2 БДК пр. 11711 (2x $160 млн)

За те же годы построены следующие яхточки:
- "Dilbar" Усманова ($550 млн, изъята)
- "Eclipse" Абрамовича ($460 млн)
- "Sailing Yacht A" Мельниченко ($425 млн)
- "Ocean Victory" Рашникова ($310 млн)
-"Motor Yacht A" Мельниченко ($255 млн)
- "Luna" Ахмедова ($230 млн)
- "Quantum Blue" Галицкого ($225 млн)
-"Black Pearl" Бурлакова ($220 млн)
- "Ona" Усманова ($210 млн)
- "Palladium" Прохорова ($155 млн)
- "Madame Gu" Скоча ($135 млн)
- "Pacific" Михельсона ($130 млн)
- "Barbara" Потанина ($125 млн)
-"Here Comes The Sun" Джапаридзе ($125 млн)
- "Tango" Вексельберга ($110 млн)
- "Areti" Макарова ($110 млн)
- "Kibo" Мамута ($105 млн)
- "Alfa Nero" Гурьева ($105 млн)
- "Nirvana" Потанина ($100 млн)
- "Anastasia" Потанина ($80 млн)
И т.д., и т.п.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:28

  prodigy написав:Kudrjavuy

https://bykvu.com/ua/bukvy/ne-tilky-kre ... ral-essen/

Колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера "Москва" українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета "Нептун" пошкодила інший ворожий корабель - "Адмірал Ессен".

Спасибо огромное, что не поленились найти, но это не мне:
  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка

Можно подробнее об этом? По кому и когда пускали, попали ли? Впервые слышу о применении нептунов до момента, как матросы на "Москве" преступно покурили в неположенном месте.

«Адмирал Эссен» - по нему была запущена одна ракета.
Была обнаружена и подбита.
Фрегату нанесён не критический ущерб.
- Это официальные данные. Источник - интервью "Кровавого пастора".
Для того, дабы пробить оборону моЦквы били двумя ракетами.
Kudrjavuy
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