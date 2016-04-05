Читайте хорошую ежедневную подборку здесь:
То, что Вы хотите, конкретику по Харькову, Днепру,.... - можете получить только из своих источников.
Ни один нормальный даже здесь, не будет кнопатить происходящее по месту - спасибо Hotab что понял, и жаль мондёр удаляет даже официальную информацию, хотя - за всё время, даже я не позволил себе лить конкретику с лицами и пр.
По "оперативной обстановке" - скажу просто: Вам, как и остальным в Днепре мало, что угрожает, кроме прилёта ракет.
Здесь же ещё приходят ракеты и от РСЗО.
Всё чаще, "становиться слышно" рифляндскую авиацию.
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