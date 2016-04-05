Starikan написав:Совершенно с вами согласен. Ушел с ветки. 20 страниц ликования ура-патриотической школоты по поводу мацквы, с массовым цитированием вражеских ресурсов, в то время как растет угроза Киеву и Чернигову. Совершенно забыли о Херсоне, Донбассе и Харькове. Делать здесь больше нечего.
Читайте хорошую ежедневную подборку здесь: https://charter97.org/ru/news/2022/4/15/463581/ Хорошая карта от союзников: https://i.c97.org/ai/463581/aux-1650035353-989.jpg То, что Вы хотите, конкретику по Харькову, Днепру,.... - можете получить только из своих источников. Например: https://patrioty.org.ua/politic/okupant ... 17846.html Ни один нормальный даже здесь, не будет кнопатить происходящее по месту - спасибо Hotab что понял, и жаль мондёр удаляет даже официальную информацию, хотя - за всё время, даже я не позволил себе лить конкретику с лицами и пр. По "оперативной обстановке" - скажу просто: Вам, как и остальным в самом Днепре, пока, что мало, что угрожает, кроме прилёта ракет. Здесь же ещё приходят ракеты и от РСЗО. Всё чаще, "становиться слышно" рифляндскую авиацию. И..... ....................................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 15 кві, 2022 21:12, всього редагувалось 2 разів.
Колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера "Москва" українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета "Нептун" пошкодила інший ворожий корабель - "Адмірал Ессен".
andrijk777 написав:Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати. І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
Пропагандоны рассказывают что они очень скоро победят. типа на кону все. Типа после победы они станут супер-пупер мировой державой. Правда не говорят что в случае поражения, но по ним видно что уже даже у них закрадываются смутные сомнения Показали видео с камеры, типа Арестович ведет какого то пацана в номер и там с ним занимается.... Арестович действительно голубой или это они состряпали на быструю руку?
andrijk777 написав:Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати. І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
Пропагандоны рассказывают что они очень скоро победят. типа на кону все. Типа после победы они станут супер-пупер мировой державой. Правда не говорят что в случае поражения, но по ним видно что уже даже у них закрадываются смутные сомнения Показали видео с камеры, типа Арестович ведет какого то пацана в номер и там с ним занимается.... Арестович действительно голубой или это они состряпали на быструю руку?
Вас действительно это интересует??? Вы откуда пишите - из-за поребрика???
libeconomy написав:Пропагандоны рассказывают что они очень скоро победят. типа на кону все. Типа после победы они станут супер-пупер мировой державой.
Передавайте им привети:
За 20 лет поднимания с колен построены следующие боевые надводные корабли I и II рангов: - 2 фрегата пр. 22350 (2x $450 млн) - 3 фрегата пр. 11356 (3x $430 млн) - 7 корветов пр. 20380/85 (7x $250 млн) - 2 БДК пр. 11711 (2x $160 млн)
Колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера "Москва" українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета "Нептун" пошкодила інший ворожий корабель - "Адмірал Ессен".
Спасибо огромное, что не поленились найти, но это не мне:
Kudrjavuy написав:
Hotab написав:
_Mykola_ написав:Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка
Можно подробнее об этом? По кому и когда пускали, попали ли? Впервые слышу о применении нептунов до момента, как матросы на "Москве" преступно покурили в неположенном месте.
«Адмирал Эссен» - по нему была запущена одна ракета. Была обнаружена и подбита. Фрегату нанесён не критический ущерб. - Это официальные данные. Источник - интервью "Кровавого пастора". Для того, дабы пробить оборону моЦквы били двумя ракетами.
Рифляндия же корабельные ракеты в полный рост применяла уже во время боёв за Донецкий аэропорт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 15 кві, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:ІЗЮМСЬКА СТУГНА Протитанковий ракетний комплекс українського виробництва «Стугна-П», наводить жах на російських окупантів, які вторглися в Україну. Ця зброя, в умілих руках наших Захисників, нищить не тільки бронетанкову техніку ворога, а ще й армійську авіацію противника. Головними перевагами ПТРК є дистанційне керування оператором випущенної ракети та наведення системи на ціль лазерним променем. До речі, виробництво лазерного комплексу здійснювалося на Державному підприємстві «Ізюмський приладобудівний завод». Саме наші земляки, ізюмчани виробляли оптичні прилади для «Стугни». Але, на жаль, зараз ІПЗ лежить в руїнах. Російські окупанти повністю зруйнували завод авіабомбардуваннями, а потім розграбували й те, що залишилося. Але справа Ізюма живе і кожна знищена ворожа техніка з ПТРК «Стугна-П» - це, у тому числі, заслуга ізюмчан! А вже скоро Збройні Сили України визволять наше місто від загарбників і ми відновимо Ізюм та його гордість - Ізюмський приладобудівний завод. Разом Переможемо! Слава Україні! https://www.facebook.com/max.strel.9/po ... 5476802671
В раші всі заводи оборонки неушкоджені
цікаво, а чого завод не евакуювали? кловунада по грі на піваніно?
10 загиблих та 35 поранених внаслідок обстрілу окупантами Індустріального району м. Харкова - розпочато розслідування. ... Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них - 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено.
Оттуда же, чуть ниже. Кто знает Харьков, это на ХТЗ.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 кві, 2022 21:13, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Сегодня начали собирать отцу подруги на тепловизиор. 15 семей, друзья, родственники. Нужно 140 тысяч. Отец 65 лет, с первых дней в самых горячих точках. Сколько раз он уже звонил дочери с последним прощанием. Но пока тьфу тьфу. Сбрасывались ему на бронижелет, коремат и на бензин, чтобы доехать. Странно, что нацгвардию так снабжают