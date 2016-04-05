RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:17

  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка

Можно подробнее об этом? По кому и когда пускали, попали ли? Впервые слышу о применении нептунов до момента, как матросы на "Москве" преступно покурили в неположенном месте.

«Адмирал Эссен» - по нему была запущена одна ракета.
Была обнаружена и подбита.
Фрегату нанесён не критический ущерб.
- Это официальные данные. Источник - интервью "Кровавого пастора".
Для того, дабы пробить оборону моЦквы били двумя ракетами.

ну, не особисто ві, але смішно )))

ві ж всі пам"ятаєте, що трапилось в космосі з рашистькими модулями?

там і гвинти були забиті не тією стороною, і скотчем щось закривали...

там на тій мацкві таке могло взагалі бути... можливо там РСЛ на ізоленті висіла і відвалилась )))

рашка давно і 100% деградувала :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:19

  libeconomy написав:
  andrijk777 написав:Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
Пропагандоны рассказывают что они очень скоро победят. типа на кону все. Типа после победы они станут супер-пупер мировой державой. Правда не говорят что в случае поражения, но по ним видно что уже даже у них закрадываются смутные сомнения :) Показали видео с камеры, типа Арестович ведет какого то пацана в номер и там с ним занимается.... Арестович действительно голубой или это они состряпали на быструю руку?

що полковніка обміває там? :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:47

  libeconomy написав:Арестович действительно голубой или это они состряпали на быструю руку?

Вообще плевать, главное что не русский фашист. Это за поребриком важно.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 527
З нами з: 10.10.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:54

  Shaman написав:Вас действительно это интересует???
Конечно интересно. Я уже много лет слежу за их пропагандонами. Очень интересно знать, они сделали эту постановку или нет? Сурков вроде бы под арестом. А голубой ли Арестович или нет, мне как то одинаково.
Вы откуда пишите - из-за поребрика???
Нет я пишу с украинской стороны.
libeconomy
 
Повідомлень: 60
З нами з: 31.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 783784785786
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93439
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 448226
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2749
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (187)
15.04.2022 22:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.