Kudrjavuy написав:
«Адмирал Эссен» - по нему была запущена одна ракета.
Была обнаружена и подбита.
Фрегату нанесён не критический ущерб.
- Это официальные данные. Источник - интервью "Кровавого пастора".
Для того, дабы пробить оборону моЦквы били двумя ракетами.
ну, не особисто ві, але смішно )))
ві ж всі пам"ятаєте, що трапилось в космосі з рашистькими модулями?
там і гвинти були забиті не тією стороною, і скотчем щось закривали...
там на тій мацкві таке могло взагалі бути... можливо там РСЛ на ізоленті висіла і відвалилась )))
рашка давно і 100% деградувала