RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 784785786787>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:17

  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка

Можно подробнее об этом? По кому и когда пускали, попали ли? Впервые слышу о применении нептунов до момента, как матросы на "Москве" преступно покурили в неположенном месте.

«Адмирал Эссен» - по нему была запущена одна ракета.
Была обнаружена и подбита.
Фрегату нанесён не критический ущерб.
- Это официальные данные. Источник - интервью "Кровавого пастора".
Для того, дабы пробить оборону моЦквы били двумя ракетами.

ну, не особисто ві, але смішно )))

ві ж всі пам"ятаєте, що трапилось в космосі з рашистькими модулями?

там і гвинти були забиті не тією стороною, і скотчем щось закривали...

там на тій мацкві таке могло взагалі бути... можливо там РСЛ на ізоленті висіла і відвалилась )))

рашка давно і 100% деградувала :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:19

  libeconomy написав:
  andrijk777 написав:Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати.
І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
Пропагандоны рассказывают что они очень скоро победят. типа на кону все. Типа после победы они станут супер-пупер мировой державой. Правда не говорят что в случае поражения, но по ним видно что уже даже у них закрадываются смутные сомнения :) Показали видео с камеры, типа Арестович ведет какого то пацана в номер и там с ним занимается.... Арестович действительно голубой или это они состряпали на быструю руку?

що полковніка обміває там? :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:47

  libeconomy написав:Арестович действительно голубой или это они состряпали на быструю руку?

Вообще плевать, главное что не русский фашист. Это за поребриком важно.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 527
З нами з: 10.10.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:54

  Shaman написав:Вас действительно это интересует???
Конечно интересно. Я уже много лет слежу за их пропагандонами. Очень интересно знать, они сделали эту постановку или нет? Сурков вроде бы под арестом. А голубой ли Арестович или нет, мне как то одинаково.
Вы откуда пишите - из-за поребрика???
Нет я пишу с украинской стороны.
libeconomy
 
Повідомлень: 60
З нами з: 31.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:02

  change_pm написав:

Ещё одно, дезориентированное? :cry:
Здесь "ваших" нет! :wink: :roll:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9519
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  change_pm написав:що полковніка обміває там?

Может ты чучело прекратишь корчить дебила и коверкать мову??
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7519
З нами з: 15.02.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:22

Рубежное: https://video.fdok3-1.fna.fbcdn.net/v/t ... 4119348738
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9519
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:59

Качественные новости за день по всем направлениям:
https://censor.net/ru/news/all
И Совсем нехорошие новости:
1. Германия после разбора полётов о контроле РФ над закрытой информацией из Бундестага - отказала в поставках тяжелого вооружения.
2. Канада - отказала в поставках авиации.
3. США по просьбе Зеленского о принании РФ спонсором терроризма - не дали окончательного ответа https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8
А это предисловие читать первую/последнюю статью 2019год:
https://www.polpred.com/?ns=1&cnt=165&s ... te&page=34
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 15 кві, 2022 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9519
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:00

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:......
Тогда вообще не понятно, что делал ГРКР у змеиного, да ещё неподвижно.
И даже если ему байрактаром снесли РЛС, логично сразу сменить локацию,а не продолжать стоять. РЛС сносят не от скуки.

В сносе РЛС байрактаром сильно сомневаюсь, очень уж слабая гипотеза. Скорее уж поверю в низкую квалификацию или раздолбайство оператора РЛС.

Иностранные СМИ пишут, что в тот момент крупная группировка байрактаров действовала над херсонской областью и именно их мониторил крейсер. Потому, дескать, и профукали атаку.
Но все равно, верится слабо. Ну как может современная электроника не выделять явно опасную цель с явно отличающимися характеристиками?

Уже давно далёк от этого, поэтому не могу ничего сказать о "современной электронике" и её роли в селекции целей, Но вот насчёт "крупной группировки байрактаров" как-то сомневаюсь.
Сколько их у нас сейчас? Или успели получить новую партию? Вроде не слышно было.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 кві, 2022 23:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22079
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:01

  Kudrjavuy написав:Рубежное: https://video.fdok3-1.fna.fbcdn.net/v/t ... 4119348738

солнцепек или ОДАБ?
Хомяк
 
Повідомлень: 88
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 784785786787>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 448226
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2750
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.