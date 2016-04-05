_Mykola_ написав:Ага, ага, а то что пусков Нептунов ДО этого попадания было больше десятка
Можно подробнее об этом? По кому и когда пускали, попали ли? Впервые слышу о применении нептунов до момента, как матросы на "Москве" преступно покурили в неположенном месте.
«Адмирал Эссен» - по нему была запущена одна ракета. Была обнаружена и подбита. Фрегату нанесён не критический ущерб. - Это официальные данные. Источник - интервью "Кровавого пастора". Для того, дабы пробить оборону моЦквы били двумя ракетами.
ну, не особисто ві, але смішно )))
ві ж всі пам"ятаєте, що трапилось в космосі з рашистькими модулями?
там і гвинти були забиті не тією стороною, і скотчем щось закривали...
там на тій мацкві таке могло взагалі бути... можливо там РСЛ на ізоленті висіла і відвалилась )))
andrijk777 написав:Тому НА СЬОГОДНІ путіну немає змісту цю війну закінчувати. І продовження - а коли складуться умови щоб путіну було вигідно її закінчити? Можливо ніколи....
Пропагандоны рассказывают что они очень скоро победят. типа на кону все. Типа после победы они станут супер-пупер мировой державой. Правда не говорят что в случае поражения, но по ним видно что уже даже у них закрадываются смутные сомнения Показали видео с камеры, типа Арестович ведет какого то пацана в номер и там с ним занимается.... Арестович действительно голубой или это они состряпали на быструю руку?
Shaman написав:Вас действительно это интересует???
Конечно интересно. Я уже много лет слежу за их пропагандонами. Очень интересно знать, они сделали эту постановку или нет? Сурков вроде бы под арестом. А голубой ли Арестович или нет, мне как то одинаково.
Hotab написав:...... Тогда вообще не понятно, что делал ГРКР у змеиного, да ещё неподвижно. И даже если ему байрактаром снесли РЛС, логично сразу сменить локацию,а не продолжать стоять. РЛС сносят не от скуки.
В сносе РЛС байрактаром сильно сомневаюсь, очень уж слабая гипотеза. Скорее уж поверю в низкую квалификацию или раздолбайство оператора РЛС.
Иностранные СМИ пишут, что в тот момент крупная группировка байрактаров действовала над херсонской областью и именно их мониторил крейсер. Потому, дескать, и профукали атаку. Но все равно, верится слабо. Ну как может современная электроника не выделять явно опасную цель с явно отличающимися характеристиками?
Уже давно далёк от этого, поэтому не могу ничего сказать о "современной электронике" и её роли в селекции целей, Но вот насчёт "крупной группировки байрактаров" как-то сомневаюсь. Сколько их у нас сейчас? Или успели получить новую партию? Вроде не слышно было.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 кві, 2022 23:18, всього редагувалось 1 раз.