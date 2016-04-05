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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:03
после Москвы ставки растут,сегодня,бают ту 22М стаями на Мариуполь летали
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:14
проще новых настроить-Европа за газ платит по 800 млн евро в день,каждую неделю на авианосец хватит
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:16
Hotab хотаб,а ты когда в последний полет?может,в Марик сгоняешь по накатанной?
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:19
prodigy написав: vitaliian написав:andrijk777
я думаю речь о заморозке. Конечно вы правы
никакой заморозки в принципе быть не может, или наша победа или
к сожалению, придется воевать по типу Израиля (а тот воюет с 1948г)
правда у палестинцев нет ЯО
Что Вы назовёте нашей победой?
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