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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 784785786787
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:03

после Москвы ставки растут,сегодня,бают ту 22М стаями на Мариуполь летали
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это для дезориентированных ордынцев и исход их на гавно:
https://pbs.twimg.com/media/FQZrZqrXEAg ... name=small
По всем пунктам их операции.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:14

  Kudrjavuy написав::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это для дезориентированных ордынцев и исход их на гавно:
https://pbs.twimg.com/media/FQZrZqrXEAg ... name=small
По всем пунктам их операции.
проще новых настроить-Европа за газ платит по 800 млн евро в день,каждую неделю на авианосец хватит
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:16

Hotab хотаб,а ты когда в последний полет?может,в Марик сгоняешь по накатанной?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:19

  prodigy написав:
  vitaliian написав:andrijk777 я думаю речь о заморозке. Конечно вы правы


никакой заморозки в принципе быть не может, или наша победа или

к сожалению, придется воевать по типу Израиля (а тот воюет с 1948г)
правда у палестинцев нет ЯО

Что Вы назовёте нашей победой?
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  #<1 ... 784785786787
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