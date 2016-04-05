Додано: Суб 16 кві, 2022 08:24

ЛАД написав: Что Вы назовёте нашей победой? Что Вы назовёте нашей победой?

"Я всегда говорю нашим партнерам, что наступление мира напрямую зависит от объема их помощи. Зависит буквально то, сколь еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты. Если кто-то говорит, год или годы, то я вам отвечаю, в ваших силах сделать войну значительно короче!", – сакцентировал президент.

чем быстрее мир предоставит необходимое оружие, финансовую помощь, введет нефтяное эмбарго против России и полностью блокирует банковский сектор РФ, тем быстрее закончится война.

-возврат всех своих территорий(включая Крым)-подписание россией капитуляции (формально это может звучать как снятие всех (абсолютно всех) притензий к Украине-отказ РФ от ЯО (ядерная сделка, гораздо более жесткая чем с Ираном...но это период 5-6 лет не ранее), за это время умрет путин, и еще несколько миллионов россиян(просто от горя)-репарации, участие рф в финансировании восстановления Украины (нефть в обмен на продовольствие, лекарства)По его мнению, ускорение мира состоит в активных действиях партнеров и выполнении их обещаний. В частности,