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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 784785786787
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 07:51

Нехай здохнуть всі російські тварюки!!!!!

Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.

Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...

Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:12

  Igneus написав:
  prodigy написав:к сожалению, придется воевать по типу Израиля (а тот воюет с 1948г) правда у палестинцев нет ЯО

Как же воевать по типу Израиля, если у палестинцев не только нет ЯО, но и их ракеты сделаны в гаражах на территориях соседних стран, и ему достаточно для их перехвата наличия системы противоракетной обороны "Железный купол":
https://defence-ua.com/army_and_war/izr ... -6031.html




по типу Израиля-значит воевать пожизненно

внимательно послушайте вчерашнюю речь президента (он там все объяснил)

"Одни говорят, что несколько недель. Другие говорят, что несколько лет. Кто-то говорит, что война будет продолжаться до конца этого года. А кто-то советует готовиться к постоянной конфронтации с Россией, пока она будет существовать", – пересказывает президент разные версии.

Зеленский подчеркивает, что для подобных прогнозов требуется гораздо больше информации и более глубокий анализ для того, чтобы понимать и знать намерения и возможности российской армии.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Что Вы назовёте нашей победой?


-возврат всех своих территорий(включая Крым)
-подписание россией капитуляции (формально это может звучать как снятие всех (абсолютно всех) притензий к Украине
-отказ РФ от ЯО (ядерная сделка, гораздо более жесткая чем с Ираном...но это период 5-6 лет не ранее), за это время умрет путин, и еще несколько миллионов россиян(просто от горя)
-репарации, участие рф в финансировании восстановления Украины (нефть в обмен на продовольствие, лекарства)

"Я всегда говорю нашим партнерам, что наступление мира напрямую зависит от объема их помощи. Зависит буквально то, сколь еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты. Если кто-то говорит, год или годы, то я вам отвечаю, в ваших силах сделать войну значительно короче!", – сакцентировал президент.

По его мнению, ускорение мира состоит в активных действиях партнеров и выполнении их обещаний. В частности, чем быстрее мир предоставит необходимое оружие, финансовую помощь, введет нефтяное эмбарго против России и полностью блокирует банковский сектор РФ, тем быстрее закончится война.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.

Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...

Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!

Успіх Співчуваю, президент вже сказав, що 3000 загиблих і біля 10000 поранених, сподіваюсь, що ти вже так легковажно не віднесешся до тієї інфи, що я просив тебе вивчити, пересилаю ще раз, маєш вільну хвилину читай і вивчай це твоє життя і твоїх побратимів: https://shron1.chtyvo.org.ua/Rotchuk_Se ... dobu5db5o5
Василь-Рівне
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