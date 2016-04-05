Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.
Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...
Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!
|
|
|
Додано: Суб 16 кві, 2022 07:51
Нехай здохнуть всі російські тварюки!!!!!
Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.
Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...
Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!
Додано: Суб 16 кві, 2022 08:12
по типу Израиля-значит воевать пожизненно
внимательно послушайте вчерашнюю речь президента (он там все объяснил)
Додано: Суб 16 кві, 2022 08:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
-возврат всех своих территорий(включая Крым)
-подписание россией капитуляции (формально это может звучать как снятие всех (абсолютно всех) притензий к Украине
-отказ РФ от ЯО (ядерная сделка, гораздо более жесткая чем с Ираном...но это период 5-6 лет не ранее), за это время умрет путин, и еще несколько миллионов россиян(просто от горя)
-репарации, участие рф в финансировании восстановления Украины (нефть в обмен на продовольствие, лекарства)
"Я всегда говорю нашим партнерам, что наступление мира напрямую зависит от объема их помощи. Зависит буквально то, сколь еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты. Если кто-то говорит, год или годы, то я вам отвечаю, в ваших силах сделать войну значительно короче!", – сакцентировал президент.
По его мнению, ускорение мира состоит в активных действиях партнеров и выполнении их обещаний. В частности, чем быстрее мир предоставит необходимое оружие, финансовую помощь, введет нефтяное эмбарго против России и полностью блокирует банковский сектор РФ, тем быстрее закончится война.
Додано: Суб 16 кві, 2022 08:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Успіх Співчуваю, президент вже сказав, що 3000 загиблих і біля 10000 поранених, сподіваюсь, що ти вже так легковажно не віднесешся до тієї інфи, що я просив тебе вивчити, пересилаю ще раз, маєш вільну хвилину читай і вивчай це твоє життя і твоїх побратимів:
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|