Колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера "Москва" українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета "Нептун" пошкодила інший ворожий корабель - "Адмірал Ессен".
Источник так себе. Цитата по ссылке:
“Вже у 2018 році було проведено вдалі випробування та знищено морські цілі. Планувалося виготовлення не тільки незалежного мобільного комплексу, але і комплексів крилатих ракет морського та повітряного базування. На жаль, останні проєкти були призупинені після 2019 року. Сподіваюся, їх усіх буде відновлено, і наші крилаті ракети знайдуть свої цілі і в московському кремлі”, – написав Турчинов.
Из укр. Вики:
2 листопада 2019 року в Одеській області, поблизу селища Чорноморське, відбулися успішні пуски ракети. Для забезпечення безпеки, до 16:00 для навігації суден і польотів авіації була закрита ділянка моря площею 6,3 тисячі км²[24].
Черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 «Нептун» з пусками крилатих ракет відбувся 2 квітня 2020 року на полігоні «Алібей» на півдні Одеської області[25]. «Нептун» оснащено інертною бойовою частиною, це перша демонстрація роботи всіх систем керування і наведення[26].
27 квітня 2020 року відбулись випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» в умовах радіоелектронної протидії противника — зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети. До випробувань також залучили авіацію — літаки Су-27[27].
З 27 по 30 травня 2020 року відбулись державні випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» на полігоні «Алібей». Під час випробування здійснено залповий пуск двох ракет та успішне ураження двох наводних цілей, на відстані близько 85 та 110 км, відстань між якими складала близько 20 км[28].
Чергові випробування комплексу відбулися на полігоні «Алібей» 17 червня 2020 року. Ракету випробували з бойовою частиною. .... 23 серпня 2020 року ракетний комплекс 360МЦ «Нептун» — прийнято на озброєння Збройних Сил України. Відповідний наказ підписав Міністр оборони України Андрій Таран[30].
20 жовтня 2020 року міністерство оборони України повідомило, що вирішено перерозподілити кошти державного оборонного замовлення цього року для придбання берегового комплексу «Нептун»: «Мали відбутись всі передбачені процедури. Тепер комплекс може замовлятись і закуповуватись як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання щодо кількості та термінів їх постачання. Необхідні кошти для закупівлі у наявності». ..... В грудні 2020 року директор ДАХК «Артем» Володимир Зімін повідомив, що замовлення на ракети до вітчизняного комплексу РК-360МЦ «Нептун» зрушило з місця
По "Адмиралу Эссену" там же:
3 квітня 2022 року з'явилася інформація, що пошкоджено фрегат Чорноморського флоту ВМФ РФ «Адмірал Ессен». Деякі джерела натякали на те, що удар міг бути завданий ПКР «Нептун»[
Ukrainian написав:ІЗЮМСЬКА СТУГНА Протитанковий ракетний комплекс українського виробництва «Стугна-П», наводить жах на російських окупантів, які вторглися в Україну. Ця зброя, в умілих руках наших Захисників, нищить не тільки бронетанкову техніку ворога, а ще й армійську авіацію противника. Головними перевагами ПТРК є дистанційне керування оператором випущенної ракети та наведення системи на ціль лазерним променем. До речі, виробництво лазерного комплексу здійснювалося на Державному підприємстві «Ізюмський приладобудівний завод». Саме наші земляки, ізюмчани виробляли оптичні прилади для «Стугни». Але, на жаль, зараз ІПЗ лежить в руїнах. Російські окупанти повністю зруйнували завод авіабомбардуваннями, а потім розграбували й те, що залишилося. Але справа Ізюма живе і кожна знищена ворожа техніка з ПТРК «Стугна-П» - це, у тому числі, заслуга ізюмчан! А вже скоро Збройні Сили України визволять наше місто від загарбників і ми відновимо Ізюм та його гордість - Ізюмський приладобудівний завод. Разом Переможемо! Слава Україні! https://www.facebook.com/max.strel.9/po ... 5476802671
В раші всі заводи оборонки неушкоджені
цікаво, а чого завод не евакуювали? кловунада по грі на піваніно?
prodigy написав:к сожалению, придется воевать по типу Израиля (а тот воюет с 1948г) правда у палестинцев нет ЯО
Как же воевать по типу Израиля, если у палестинцев не только нет ЯО, но и их ракеты сделаны в гаражах на территориях соседних стран, и ему достаточно для их перехвата наличия системы противоракетной обороны "Железный купол": https://defence-ua.com/army_and_war/izr ... -6031.html
Бидон сопли жуёт. Нормальный бы президент типа Буша сразу жестко заявил, что в случае применения тактического ЯО, сразу жахнем стратегическим ЯО по России. И в Конгрессе одобрение бы получил. Когда вот так колеблется, ссытся, у гопника Пыни руки чешутся вокруг кнопки. Это условный рефлекс гопника: если сразу в рыло не получил на вопрос "Дай закурить", значить можно дожимать. Этого западные политики никак понять не могут.
Уничтожение крейсера "москва" равнозначно уничтожению на суше - одной БТГ живой силы, 3 дивизиона С-300, дивизион "Искандеров", взвод САУ, взвод ЗРК, 2 взвода БТР, РСЗО, вертолет, станции "Красуха-4", РЛС обеспечения аэродрома, эшелон с цистернами солярки и весь штаб фронта
prodigy написав:к сожалению, придется воевать по типу Израиля (а тот воюет с 1948г) правда у палестинцев нет ЯО
Как же воевать по типу Израиля, если у палестинцев не только нет ЯО, но и их ракеты сделаны в гаражах на территориях соседних стран, и ему достаточно для их перехвата наличия системы противоракетной обороны "Железный купол": https://defence-ua.com/army_and_war/izr ... -6031.html
по типу Израиля-значит воевать пожизненно
внимательно послушайте вчерашнюю речь президента (он там все объяснил)
"Одни говорят, что несколько недель. Другие говорят, что несколько лет. Кто-то говорит, что война будет продолжаться до конца этого года. А кто-то советует готовиться к постоянной конфронтации с Россией, пока она будет существовать", – пересказывает президент разные версии.
Зеленский подчеркивает, что для подобных прогнозов требуется гораздо больше информации и более глубокий анализ для того, чтобы понимать и знать намерения и возможности российской армии.
-возврат всех своих территорий(включая Крым) -подписание россией капитуляции (формально это может звучать как снятие всех (абсолютно всех) притензий к Украине -отказ РФ от ЯО (ядерная сделка, гораздо более жесткая чем с Ираном...но это период 5-6 лет не ранее), за это время умрет путин, и еще несколько миллионов россиян(просто от горя) -репарации, участие рф в финансировании восстановления Украины (нефть в обмен на продовольствие, лекарства)
"Я всегда говорю нашим партнерам, что наступление мира напрямую зависит от объема их помощи. Зависит буквально то, сколь еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты. Если кто-то говорит, год или годы, то я вам отвечаю, в ваших силах сделать войну значительно короче!", – сакцентировал президент.
По его мнению, ускорение мира состоит в активных действиях партнеров и выполнении их обещаний. В частности, чем быстрее мир предоставит необходимое оружие, финансовую помощь, введет нефтяное эмбарго против России и полностью блокирует банковский сектор РФ, тем быстрее закончится война.
Успіх написав:Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.
Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...
Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!
Успіх Співчуваю, президент вже сказав, що 3000 загиблих і біля 10000 поранених, сподіваюсь, що ти вже так легковажно не віднесешся до тієї інфи, що я просив тебе вивчити, пересилаю ще раз, маєш вільну хвилину читай і вивчай це твоє життя і твоїх побратимів: https://shron1.chtyvo.org.ua/Rotchuk_Se ... dobu5db5o5
edvardd написав:Уничтожение крейсера "москва" равнозначно уничтожению на суше - одной БТГ живой силы, 3 дивизиона С-300, дивизион "Искандеров", взвод САУ, взвод ЗРК, 2 взвода БТР, РСЗО, вертолет, станции "Красуха-4", РЛС обеспечения аэродрома, эшелон с цистернами солярки и весь штаб фронта
забили и забыли 1 БТРг? их уже 20 унитожили, но еще сколько надо
журналистам/блогерам раздолье: стримы, стихи, песни
на 24 канале в стриме на Youtube канале от Катерина Соляр прозвучала фраза: трахнули во все дыры (оно конечно круто, когда это от Артема Овдиенко), а когда это звучит из уст женщины (про все дырки), а женщинам там можно говорить ? наверно я отстал от времени https://www.youtube.com/watch?v=JH4fqH82m-o