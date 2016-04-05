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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 785786787788789790>
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:43

  Успіх написав:Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.

Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...

Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!



тримайся і помстись за всіх побратимів, а також за всіх наших діточок(жінок, батьків), за всіх українців

не буду питати ні в якому ти місті (чи навіть області)

південь чи схід?
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:48

Може тривати роками: екс-заступник директора ФБР зробив прог

На його думку, загроза з боку Росії з часом не зменшується.

"Захід переживає періоди, коли ми більше чи менше відчуваємо цю загрозу. Нам легше, бо географічно ми розташовані далі. Ми не на кордоні чи на полі бою, як українці. І за це нам соромно. Українцям постійно потрібно спостерігати за Росією, незалежно від того, що відбувається. Їхня схильність до агресії насправді не схожа на жодну іншу націю, з якою ми маємо справу по всьому світу. Тож я не думаю, що вона колись зникне", - підсумував МакКейб.

[url][https://www.unian.ua/war/eks-zastupnik-direktora-fbr-rozpoviv-skilki-mozhe-trivati-viyna-v-ukrajini-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11788380.html/url]
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:03

  prodigy написав:
  Успіх написав:Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.

Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...

Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!



тримайся і помстись за всіх побратимів, а також за всіх наших діточок(жінок, батьків), за всіх українців

не буду питати ні в якому ти місті (чи навіть області)

південь чи схід?

Південь
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:05

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.

Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...

Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!

Успіх Співчуваю, президент вже сказав, що 3000 загиблих і біля 10000 поранених, сподіваюсь, що ти вже так легковажно не віднесешся до тієї інфи, що я просив тебе вивчити, пересилаю ще раз, маєш вільну хвилину читай і вивчай це твоє життя і твоїх побратимів: https://shron1.chtyvo.org.ua/Rotchuk_Se ... dobu5db5o5

Просто... ми тут з хлопцями, як одна сім'я... ділимось всім... жартуємо...
А минула ніч принесла нам біду...
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:11

🇺🇦 Разработчик культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R. собрал $800 000 в поддержку Украины

Украинская компания GSC Game World организовала благотворительную распродажу игр. Все деньги пойдут благотворительному фонду «Вернись живым» — он помогает украинским военным.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:19

  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.

Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...

Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!

Успіх Співчуваю, президент вже сказав, що 3000 загиблих і біля 10000 поранених, сподіваюсь, що ти вже так легковажно не віднесешся до тієї інфи, що я просив тебе вивчити, пересилаю ще раз, маєш вільну хвилину читай і вивчай це твоє життя і твоїх побратимів: https://shron1.chtyvo.org.ua/Rotchuk_Se ... dobu5db5o5

Просто... ми тут з хлопцями, як одна сім'я... ділимось всім... жартуємо...
А минула ніч принесла нам біду...
после Москвы ставки повышаются... Стратеги летают не переставая,они же не конфетки сыпят.Один Ту 22м3 может высыпать 24 тонны свободнопадающих бомб по 250,500 или 3000кг,вплоть до ОДАБ 9000,которая по мощности сравнима с тактичевким ядерным зарядом.Высокоточные ракеты закончились,засыпают ржавым чугуном.Или,как вариант-решили съекономить на утилизации старого железа.
Востаннє редагувалось Хомяк в Суб 16 кві, 2022 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:21

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Что Вы назовёте нашей победой?


-возврат всех своих территорий(включая Крым)
-подписание россией капитуляции (формально это может звучать как снятие всех (абсолютно всех) притензий к Украине
-отказ РФ от ЯО (ядерная сделка, гораздо более жесткая чем с Ираном...но это период 5-6 лет не ранее), за это время умрет путин, и еще несколько миллионов россиян(просто от горя)
-репарации, участие рф в финансировании восстановления Украины (нефть в обмен на продовольствие, лекарства)

"Я всегда говорю нашим партнерам, что наступление мира напрямую зависит от объема их помощи. Зависит буквально то, сколь еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты. Если кто-то говорит, год или годы, то я вам отвечаю, в ваших силах сделать войну значительно короче!", – сакцентировал президент.

По его мнению, ускорение мира состоит в активных действиях партнеров и выполнении их обещаний. В частности, чем быстрее мир предоставит необходимое оружие, финансовую помощь, введет нефтяное эмбарго против России и полностью блокирует банковский сектор РФ, тем быстрее закончится война.
https://www.youtube.com/watch?v=NCxX70rUz4A
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:23

  Успіх написав:
  prodigy написав:
  Успіх написав:Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.

Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...

Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!



тримайся і помстись за всіх побратимів, а також за всіх наших діточок(жінок, батьків), за всіх українців

не буду питати ні в якому ти місті (чи навіть області)

південь чи схід?

Південь
Стратеги пока заняты на востоке,пока легче,только тактическая авиация будет висеть
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомяк написав:после Москвы ставки повышаются... Стратеги летают не переставая,они же не конфетки сыпят.Один Ту 22м3 может высыпать 24 тонны свободнопадающих бомб по 250,500 или 3000кг,вплоть до ОДАБ 9000,которая по мощности сравнима с тактичевким ядерным зарядом.

Та те що пролітають літаки, то я вже мовчу....
Тут іншим накривали...
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 16 кві, 2022 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:38

  Успіх написав:
  Хомяк написав:после Москвы ставки повышаются... Стратеги летают не переставая,они же не конфетки сыпят.Один Ту 22м3 может высыпать 24 тонны свободнопадающих бомб по 250,500 или 3000кг,вплоть до ОДАБ 9000,которая по мощности сравнима с тактичевким ядерным зарядом.

Та те що пролітають літаки, то я вже мовчу....
Тут іншим накривали... мінометами...


Копайте окопи. Чим глибше тим краще.

Ти не пишеш щоденники ? Я б почитав після війни.

Маркус вже книжки за кордоном видає.

Думаю зможеш свої мемури видати та добра копійчина буде капати на все життя.
Хомякоид
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