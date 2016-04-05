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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 786787788789790>
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:39

  Успіх написав:
Тут іншим накривали... мінометами...


-быстрая (частая) смена позиции
если не успели: лс в укрытие
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:41

  Успіх написав:
  Хомяк написав:после Москвы ставки повышаются... Стратеги летают не переставая,они же не конфетки сыпят.Один Ту 22м3 может высыпать 24 тонны свободнопадающих бомб по 250,500 или 3000кг,вплоть до ОДАБ 9000,которая по мощности сравнима с тактичевким ядерным зарядом.

Та те що пролітають літаки, то я вже мовчу....
Тут іншим накривали... мінометами...

Мину хотя бы заранее слышно.Лайфхак-если тембр воя мины повышается и переходит в противный визг-лучше нырнуть в укрытие-мина приближается,если тембр снижается,переходя в гудение-мина удаляется и не представляет опасности (эффект Допплера,сродни красному смещению цвета удаленных звезд,сведетельствующему о скорости их разбегания)
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Ти не пишеш щоденники ?

це заборонено,
та погана прикмета


краще спогади після перемоги
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:42

kotyk222
патриотизм не равняется политике страуса.
Почитайте на досуге Зебру. Он тоже был полон оптимизма, пока Чернигов оборонялся. Как только затихло, обошел город и офигел от перспектив.
Если мы видим себя в ЕС, нужно оценивать трезво проблемы самого ЕС
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:42

Хомяк

а если 10 мин одновременно?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:43

  ЛАД написав:
  change_pm написав:
  Ukrainian написав:ІЗЮМСЬКА СТУГНА
Протитанковий ракетний комплекс українського виробництва «Стугна-П», наводить жах на російських окупантів, які вторглися в Україну. Ця зброя, в умілих руках наших Захисників, нищить не тільки бронетанкову техніку ворога, а ще й армійську авіацію противника.
Головними перевагами ПТРК є дистанційне керування оператором випущенної ракети та наведення системи на ціль лазерним променем.
До речі, виробництво лазерного комплексу здійснювалося на Державному підприємстві «Ізюмський приладобудівний завод». Саме наші земляки, ізюмчани виробляли оптичні прилади для «Стугни».
Але, на жаль, зараз ІПЗ лежить в руїнах. Російські окупанти повністю зруйнували завод авіабомбардуваннями, а потім розграбували й те, що залишилося.
Але справа Ізюма живе і кожна знищена ворожа техніка з ПТРК «Стугна-П» - це, у тому числі, заслуга ізюмчан!
А вже скоро Збройні Сили України визволять наше місто від загарбників і ми відновимо Ізюм та його гордість - Ізюмський приладобудівний завод.
Разом Переможемо!
Слава Україні!
https://www.facebook.com/max.strel.9/po ... 5476802671

В раші всі заводи оборонки неушкоджені

цікаво, а чого завод не евакуювали? кловунада по грі на піваніно?

Когда его надо было эвакуировать?

1 березня!
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:44

  prodigy написав:
  Успіх написав:
Тут іншим накривали... мінометами...


-быстрая (частая) смена позиции
если не успели: лс в укрытие

артиллеристы сами позицию не выбирают-занимают,где прикажут и сменяют позиции тоже только по приказу.Привязаны к матчасти,а она громоздкая,пока свернешься для передислокации,миномет за пазуху накидает
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:48

  antey1969 написав:kotyk222
патриотизм не равняется политике страуса.
Почитайте на досуге Зебру. Он тоже был полон оптимизма, пока Чернигов оборонялся. Как только затихло, обошел город и офигел от перспектив.
Если мы видим себя в ЕС, нужно оценивать трезво проблемы самого ЕС

Правильно,ибо у страуса голова не болит,но у него болит...
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:52

Schmit
 
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Война на Украине истощает арсенал демократии Америки
Перед западными союзниками стоит выбор: послать Киеву больше оружия или сохранить его запасы для собственной обороны. https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... iding-kyiv
Хомяк
 
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