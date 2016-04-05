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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 787788789790>
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:59

  Успіх написав:Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.

Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...

Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!

Ракета?
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:05

  change_pm написав:
  Ukrainian написав:ІЗЮМСЬКА СТУГНА
Протитанковий ракетний комплекс українського виробництва «Стугна-П», наводить жах на російських окупантів, які вторглися в Україну. Ця зброя, в умілих руках наших Захисників, нищить не тільки бронетанкову техніку ворога, а ще й армійську авіацію противника.
Головними перевагами ПТРК є дистанційне керування оператором випущенної ракети та наведення системи на ціль лазерним променем.
До речі, виробництво лазерного комплексу здійснювалося на Державному підприємстві «Ізюмський приладобудівний завод». Саме наші земляки, ізюмчани виробляли оптичні прилади для «Стугни».
Але, на жаль, зараз ІПЗ лежить в руїнах. Російські окупанти повністю зруйнували завод авіабомбардуваннями, а потім розграбували й те, що залишилося.
Але справа Ізюма живе і кожна знищена ворожа техніка з ПТРК «Стугна-П» - це, у тому числі, заслуга ізюмчан!
А вже скоро Збройні Сили України визволять наше місто від загарбників і ми відновимо Ізюм та його гордість - Ізюмський приладобудівний завод.
Разом Переможемо!
Слава Україні!
https://www.facebook.com/max.strel.9/po ... 5476802671

В раші всі заводи оборонки неушкоджені

цікаво, а чого завод не евакуювали? кловунада по грі на піваніно?

во-первых, там хреновая логистика
во-вторых, не факт, что советские заводы имеет смысл перевозить - там от ИПЗ осталось только название, большая часть завода уже давно утилизирована
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:06

  Хомяк написав:Война на Украине истощает арсенал демократии Америки
Перед западными союзниками стоит выбор: послать Киеву больше оружия или сохранить его запасы для собственной обороны. https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... iding-kyiv

тю, чухня, а не стаття! навпаки, наразі заводи ВПК отримали безліч замовлень...на багато років наперед!

а ми ж пам"ятаємо історію, ніт? війна виводить економіку із депресії - але не у всіх...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:08

нефиг здесь российскую пропаганду разводить.
судя по твоим сообщениям, ты тут как консерва - то про ковид писал, потом затих, теперь про войну внезапно решил повыступать...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:11

  Хомяк написав:
  prodigy написав:
  Успіх написав:
Тут іншим накривали... мінометами...


-быстрая (частая) смена позиции
если не успели: лс в укрытие

артиллеристы сами позицию не выбирают-занимают,где прикажут и сменяют позиции тоже только по приказу.Привязаны к матчасти,а она громоздкая,пока свернешься для передислокации,миномет за пазуху накидает

Так тільки приїхали.... бусоль не встигли налаштувати... як почалось....
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:11

  prodigy написав:Хомяк

а если 10 мин одновременно?

основным поражающим фактором взрыва минометного боеприпаса являются осколки,представляющие опасность на удалении нескольких десятков метров и обеспечивающие зону сплошного поражения в 15 метров для мины 82мм (площадь 706 квадратных метров),Зона же фугасногодействия-в 10 раз меньше,т.е. площадь поражения в 100 раз меньше,соответственно,вероятность поражения укрытой цели в 100 раз ниже,чем открытой.Таким образом,вероятность поражения укрытого бойца 10ю минами в 10 раз ниже,чем вероятность поражения 1й миной бойца,открыто расположенного в осколочном поле минометного взрыва.Минометные мины белее опасны для неукрытой живой силы за счет более отвесной траектории,чем у пушечных и гаубичных снарядов-у минометной мины осколки разлетаются более горизонтально,обеспечивая практически круглый очаг поражения,тогда как у настильно летящего снаряда четверть осколков уходят в землю,четверть-в небо и только оставшаяся половина разлетается в вправо и влево,образуя два узких сектора.
Востаннє редагувалось Хомяк в Суб 16 кві, 2022 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:12

  Успіх написав:
  Хомяк написав:
  prodigy написав:
-быстрая (частая) смена позиции
если не успели: лс в укрытие

артиллеристы сами позицию не выбирают-занимают,где прикажут и сменяют позиции тоже только по приказу.Привязаны к матчасти,а она громоздкая,пока свернешься для передислокации,миномет за пазуху накидает

Так тільки приїхали.... бусоль не встигли налаштувати... як почалось....

беспилотники бдят
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:14

  change_pm написав:
  Хомяк написав:Война на Украине истощает арсенал демократии Америки
Перед западными союзниками стоит выбор: послать Киеву больше оружия или сохранить его запасы для собственной обороны. https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... iding-kyiv

тю, чухня, а не стаття! навпаки, наразі заводи ВПК отримали безліч замовлень...на багато років наперед!

а ми ж пам"ятаємо історію, ніт? війна виводить економіку із депресії - але не у всіх...

Она выводит из депрессии производителей вооружений.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомяк написав:беспилотники бдят

Ще й, місяць ясно світив...
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:19

  antey1969 написав:kotyk222
патриотизм не равняется политике страуса.
Почитайте на досуге Зебру. Он тоже был полон оптимизма, пока Чернигов оборонялся. Как только затихло, обошел город и офигел от перспектив.
Если мы видим себя в ЕС, нужно оценивать трезво проблемы самого ЕС

Ніхто не спорить, у всіх свої інтереси. І Америкосів і в Туреччини і в словаків-поляків. Але не треба все зводити до конспірології.
kotyk222
 
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