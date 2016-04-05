Ukrainian написав:ІЗЮМСЬКА СТУГНА Протитанковий ракетний комплекс українського виробництва «Стугна-П», наводить жах на російських окупантів, які вторглися в Україну. Ця зброя, в умілих руках наших Захисників, нищить не тільки бронетанкову техніку ворога, а ще й армійську авіацію противника. Головними перевагами ПТРК є дистанційне керування оператором випущенної ракети та наведення системи на ціль лазерним променем. До речі, виробництво лазерного комплексу здійснювалося на Державному підприємстві «Ізюмський приладобудівний завод». Саме наші земляки, ізюмчани виробляли оптичні прилади для «Стугни». Але, на жаль, зараз ІПЗ лежить в руїнах. Російські окупанти повністю зруйнували завод авіабомбардуваннями, а потім розграбували й те, що залишилося. Але справа Ізюма живе і кожна знищена ворожа техніка з ПТРК «Стугна-П» - це, у тому числі, заслуга ізюмчан! А вже скоро Збройні Сили України визволять наше місто від загарбників і ми відновимо Ізюм та його гордість - Ізюмський приладобудівний завод. Разом Переможемо! Слава Україні! https://www.facebook.com/max.strel.9/po ... 5476802671
В раші всі заводи оборонки неушкоджені
цікаво, а чого завод не евакуювали? кловунада по грі на піваніно?
во-первых, там хреновая логистика во-вторых, не факт, что советские заводы имеет смысл перевозить - там от ИПЗ осталось только название, большая часть завода уже давно утилизирована
основным поражающим фактором взрыва минометного боеприпаса являются осколки,представляющие опасность на удалении нескольких десятков метров и обеспечивающие зону сплошного поражения в 15 метров для мины 82мм (площадь 706 квадратных метров),Зона же фугасногодействия-в 10 раз меньше,т.е. площадь поражения в 100 раз меньше,соответственно,вероятность поражения укрытой цели в 100 раз ниже,чем открытой.Таким образом,вероятность поражения укрытого бойца 10ю минами в 10 раз ниже,чем вероятность поражения 1й миной бойца,открыто расположенного в осколочном поле минометного взрыва.Минометные мины белее опасны для неукрытой живой силы за счет более отвесной траектории,чем у пушечных и гаубичных снарядов-у минометной мины осколки разлетаются более горизонтально,обеспечивая практически круглый очаг поражения,тогда как у настильно летящего снаряда четверть осколков уходят в землю,четверть-в небо и только оставшаяся половина разлетается в вправо и влево,образуя два узких сектора.
Востаннє редагувалось Хомяк в Суб 16 кві, 2022 10:13, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:kotyk222 патриотизм не равняется политике страуса. Почитайте на досуге Зебру. Он тоже был полон оптимизма, пока Чернигов оборонялся. Как только затихло, обошел город и офигел от перспектив. Если мы видим себя в ЕС, нужно оценивать трезво проблемы самого ЕС
Ніхто не спорить, у всіх свої інтереси. І Америкосів і в Туреччини і в словаків-поляків. Але не треба все зводити до конспірології.