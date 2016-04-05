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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 кві, 2022 10:24
Якщо ворожі міномети бють по нашій арті...це говорить про те що ми наступаємо....
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budivelnik
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Додано: Суб 16 кві, 2022 10:32
prodigy написав: Хомякоид написав:
Ти не пишеш щоденники ?
це заборонено,
та погана прикмета краще спогади після перемоги
Саме так.
А книжку - то можна вже було і до цього написати...
Зараз - то мені вже точно не до писанини книжок...
Просто сюди зайшов, щоб відволіктись від усього цього хоч на мить....
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Додано: Суб 16 кві, 2022 10:37
budivelnik написав:
Якщо ворожі міномети бють по нашій арті...це говорить про те що ми наступаємо....
А ми так і робимо
Але от вночі була невдала спроба....
Наступного разу таки треба бути більш обережними і дати їм добрячої пі.зди!
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Додано: Суб 16 кві, 2022 10:42
prodigy написав: ЛАД написав:
Что Вы назовёте нашей победой?
-возврат всех своих территорий(включая Крым)
-подписание россией капитуляции (формально это может звучать как снятие всех (абсолютно всех) притензий к Украине
-отказ РФ от ЯО (ядерная сделка, гораздо более жесткая чем с Ираном...но это период 5-6 лет не ранее), за это время умрет путин, и еще несколько миллионов россиян(просто от горя)
-репарации, участие рф в финансировании восстановления Украины (нефть в обмен на продовольствие, лекарства)
............
Спасибо за ответ.
Был бы рад такому варианту, но на сегодня рассматриваю его как нереальный. Скорее уж предположить развал РФ.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 10:51
change_pm написав: ЛАД написав: change_pm написав:
.........
цікаво, а чого завод не евакуювали? кловунада по грі на піваніно?
Когда его надо было эвакуировать?
1 березня!
Если не ошибаюсь, 1 березня уже шли бои под Змиёвом и Изюм уже бомбили.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 16 кві, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 10:57
ЛАД написав: change_pm написав: change_pm написав:
.........
цікаво, а чого завод не евакуювали? кловунада по грі на піваніно?
1 березня!
Если не ошибаюсь, 1 березня уже шли бои под Змиёвом.
под чугуевом. под изюмом началось чуть позже.
там все внезапно изменилось - было тихо, потом сразу активные действия - там даже эвакуации как таковой не было...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:13
Хомяк написав: change_pm написав:
тю, чухня, а не стаття! навпаки, наразі заводи ВПК отримали безліч замовлень...на багато років наперед!
а ми ж пам"ятаємо історію, ніт? війна виводить економіку із депресії - але не у всіх...
Она выводит из депрессии производителей вооружений.
Ну да. А им же не надо ни есть, ни одеваться, ни стричься.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:22
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:26
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16.04.2022 10:30:39
Дмитрий Медведев заявил о поставленных ВКС России задачах по уничтожению группировки спутников Starlink
Это связанно с новыми данными генерального штаба Российской Федерации. Согласно полученным данным, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру «Москва», осуществлялась с помощью группировки спутников Starlink (компании SpaceX).
Дмитрий Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 12:17
prodigy написав: ЛАД написав:
Что Вы назовёте нашей победой?
-возврат всех своих территорий(включая Крым)
-подписание россией капитуляции (формально это может звучать как снятие всех (абсолютно всех) притензий к Украине
-отказ РФ от ЯО (ядерная сделка, гораздо более жесткая чем с Ираном...но это период 5-6 лет не ранее), за это время умрет путин, и еще несколько миллионов россиян(просто от горя)
-репарации, участие рф в финансировании восстановления Украины (нефть в обмен на продовольствие, лекарства)
Ого, в тебе губа не дура.
А як ти собі уявляєш капітуляцію росії? Президент ядерної держави приїде і підпише капітуляцію від неядерної?
Тут з мене сміялись після "українських танків в Москві". По-моєму танки в Москві більш реалістичніше ніж ці 4 пункти.
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