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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 788789790791>
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:24

Якщо ворожі міномети бють по нашій арті...це говорить про те що ми наступаємо....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:32

  prodigy написав:
  Хомякоид написав:Ти не пишеш щоденники ?

це заборонено,
та погана прикмета


краще спогади після перемоги

Саме так.

А книжку - то можна вже було і до цього написати...

Зараз - то мені вже точно не до писанини книжок...

Просто сюди зайшов, щоб відволіктись від усього цього хоч на мить....
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:37

  budivelnik написав:Якщо ворожі міномети бють по нашій арті...це говорить про те що ми наступаємо....

А ми так і робимо :wink:
Але от вночі була невдала спроба....

Наступного разу таки треба бути більш обережними і дати їм добрячої пі.зди!
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:42

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Что Вы назовёте нашей победой?


-возврат всех своих территорий(включая Крым)
-подписание россией капитуляции (формально это может звучать как снятие всех (абсолютно всех) притензий к Украине
-отказ РФ от ЯО (ядерная сделка, гораздо более жесткая чем с Ираном...но это период 5-6 лет не ранее), за это время умрет путин, и еще несколько миллионов россиян(просто от горя)
-репарации, участие рф в финансировании восстановления Украины (нефть в обмен на продовольствие, лекарства)
............

Спасибо за ответ.
Был бы рад такому варианту, но на сегодня рассматриваю его как нереальный. Скорее уж предположить развал РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:51

  change_pm написав:
  ЛАД написав:
  change_pm написав:.........
цікаво, а чого завод не евакуювали? кловунада по грі на піваніно?

Когда его надо было эвакуировать?

1 березня!

Если не ошибаюсь, 1 березня уже шли бои под Змиёвом и Изюм уже бомбили.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 кві, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 10:57

  ЛАД написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:.........
цікаво, а чого завод не евакуювали? кловунада по грі на піваніно?


1 березня!

Если не ошибаюсь, 1 березня уже шли бои под Змиёвом.

под чугуевом. под изюмом началось чуть позже.

там все внезапно изменилось - было тихо, потом сразу активные действия - там даже эвакуации как таковой не было...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:13

  Хомяк написав:
  change_pm написав:
  Хомяк написав:Война на Украине истощает арсенал демократии Америки
Перед западными союзниками стоит выбор: послать Киеву больше оружия или сохранить его запасы для собственной обороны. https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... iding-kyiv

тю, чухня, а не стаття! навпаки, наразі заводи ВПК отримали безліч замовлень...на багато років наперед!

а ми ж пам"ятаємо історію, ніт? війна виводить економіку із депресії - але не у всіх...

Она выводит из депрессии производителей вооружений.

Ну да. А им же не надо ни есть, ни одеваться, ни стричься.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:22

Затопленный крейсер становится предметом троллинга

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:26

Как тебе такое Илон Маск? Будут по твоим спутникам стрелять

.

16.04.2022 10:30:39
Дмитрий Медведев заявил о поставленных ВКС России задачах по уничтожению группировки спутников Starlink
Это связанно с новыми данными генерального штаба Российской Федерации. Согласно полученным данным, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру «Москва», осуществлялась с помощью группировки спутников Starlink (компании SpaceX).

Дмитрий Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:17

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Что Вы назовёте нашей победой?


-возврат всех своих территорий(включая Крым)
-подписание россией капитуляции (формально это может звучать как снятие всех (абсолютно всех) притензий к Украине
-отказ РФ от ЯО (ядерная сделка, гораздо более жесткая чем с Ираном...но это период 5-6 лет не ранее), за это время умрет путин, и еще несколько миллионов россиян(просто от горя)
-репарации, участие рф в финансировании восстановления Украины (нефть в обмен на продовольствие, лекарства)

Ого, в тебе губа не дура.
А як ти собі уявляєш капітуляцію росії? Президент ядерної держави приїде і підпише капітуляцію від неядерної? :D
Тут з мене сміялись після "українських танків в Москві". По-моєму танки в Москві більш реалістичніше ніж ці 4 пункти.
andrijk777
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