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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:20

По росс. сообщениям
С территории Украины, ЛНР и ДНР в Россию прибыло в общей сложности более 800 тысяч человек, и этот поток не снижается, сообщает 15 апреля ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Всего в Россию, по данным 15 апреля, прибыло более 808 тыс. человек, среди них свыше 153 тыс. детей. <...> Ежедневно российскую границу пересекают около 20 тыс. человек», — сказал источник.

657 тысяч человек, то есть большинство, прибыли в Россию через пункты пропуска Ростовской области, остальные через Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

https://www.fontanka.ru/2022/04/15/71259218/
В то же время по данным ООН:
Свыше 4,5 млн жителей Украины стали беженцами и покинули страну с 24 февраля — дня начала российской спецоперации. Об этом 10 апреля сообщает Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

По последним данным, большинство из них отправились в Польшу (2,593,902 человек), также люди бегут в Румынию (686,232), Венгрию (419,101), Молдавию (410,882), Россию (404,418), Словакию (314,485) и Белоруссию (19,096).

https://www.fontanka.ru/2022/04/10/71245844/
Если точнее, то по данным ООН сумма получается 4,848 млн. беженцев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:22

vitaliian
ракет много лишних?
Крейсер стоил меньше ярда, а если начнут лупить по космосу, да еще и по каждому миниспутнику... богата Россия, но похоже отнюдь не мозгами. Такой салют им обойдется в ярды еженедельно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:26

"Столкнувшись с изменившейся Европой, Китай придерживается старого сценария" - https://www.nytimes.com/2022/04/15/world/asia/china-europe-russia-ukraine.html - об отношениях Китай - Европа и Украине.
ЛАД
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