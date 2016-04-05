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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:22

vitaliian
ракет много лишних?
Крейсер стоил меньше ярда, а если начнут лупить по космосу, да еще и по каждому миниспутнику... богата Россия, но похоже отнюдь не мозгами. Такой салют им обойдется в ярды еженедельно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:26

"Столкнувшись с изменившейся Европой, Китай придерживается старого сценария" - https://www.nytimes.com/2022/04/15/world/asia/china-europe-russia-ukraine.html - об отношениях Китай - Европа и Украине.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:29

  antey1969 написав:vitaliian
ракет много лишних?
Крейсер стоил меньше ярда, а если начнут лупить по космосу, да еще и по каждому миниспутнику... богата Россия, но похоже отнюдь не мозгами. Такой салют им обойдется в ярды еженедельно.

Насколько понимаю, речь не о ракетах. Сравнительно недавно были сообщения о росс. технологиях снятия спутников с орбиты. Если правильно понял, речь шла о спутниках.
Сильно сомневаюсь, что у РФ хватит таких спутников.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:.

16.04.2022 10:30:39
Дмитрий Медведев заявил о поставленных ВКС России задачах по уничтожению группировки спутников Starlink
Это связанно с новыми данными генерального штаба Российской Федерации. Согласно полученным данным, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру «Москва», осуществлялась с помощью группировки спутников Starlink (компании SpaceX).

Дмитрий Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна.
Фейк
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:47

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:vitaliian
ракет много лишних?
Крейсер стоил меньше ярда, а если начнут лупить по космосу, да еще и по каждому миниспутнику... богата Россия, но похоже отнюдь не мозгами. Такой салют им обойдется в ярды еженедельно.

Насколько понимаю, речь не о ракетах. Сравнительно недавно были сообщения о росс. технологиях снятия спутников с орбиты. Если правильно понял, речь шла о спутниках.
Сильно сомневаюсь, что у РФ хватит таких спутников.

после груд старого советского металлолома по всей Украине, оставленных рашкованами, сомневаюсь в наличии у них вообще таких технологий.
Скорее всего опять пытаются взять на понт.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:03

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:vitaliian
ракет много лишних?
Крейсер стоил меньше ярда, а если начнут лупить по космосу, да еще и по каждому миниспутнику... богата Россия, но похоже отнюдь не мозгами. Такой салют им обойдется в ярды еженедельно.

Насколько понимаю, речь не о ракетах. Сравнительно недавно были сообщения о росс. технологиях снятия спутников с орбиты. Если правильно понял, речь шла о спутниках.
Сильно сомневаюсь, что у РФ хватит таких спутников.

после груд старого советского металлолома по всей Украине, оставленных рашкованами, сомневаюсь в наличии у них вообще таких технологий.
Скорее всего опять пытаются взять на понт.

Всё же, видимо, есть. Шумок был и со стороны американцев. Но, насколько понимаю, это был чуть ли не эксперимент, а о массовом применении пока речи нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:11

  Faceless написав:
vitaliian написав:.

16.04.2022 10:30:39
Дмитрий Медведев заявил о поставленных ВКС России задачах по уничтожению группировки спутников Starlink
Это связанно с новыми данными генерального штаба Российской Федерации. Согласно полученным данным, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру «Москва», осуществлялась с помощью группировки спутников Starlink (компании SpaceX).

Дмитрий Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна.
Фейк

Почему сразу фейк? -- приказ бункерный вполне мог и отдать -- как и "взять Киев за три дня". Вот есть ли у раисси возможности этот приказ испольнить -- вот это вопрос.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:13

Про Старлинк это фейк (или юмор)

  Faceless написав:Фейк
да прошу прощения таки фейк, но было смешно.
Партия "Единая Россия" обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции, сообщает РИА.

Информация, размещенная на фейковом сайте, заявила пресс-служба "Единой России", вводит в заблуждение читателей и не соответствует официальной позиции фракции и партии, а также содержит информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ.

Поддельный сайт фракции опубликовал сообщение о том, будто председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил об отданном Путиным Воздушно-космическим силам приказе уничтожить группировку спутников Starlink, которые якобы помогали наводить ракеты, которыми был поражен крейсер "Москва".

@bbcrussian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:27

  andrijk777 написав:як ти собі уявляєш капітуляцію росії? Президент ядерної держави приїде і підпише капітуляцію від неядерно
с этой властью никак. Другой власти захочется нормализации отношений с западом и какую то писульку типа "Извините это были не мы, всё компенсируем, мир дружба, газ, нефть, жвачка" вполне могут подписать.

Пуйло загнал себя в тупик. Любой мир без захвата наших территорий будет расценен как его личный проигрыш, а с захватом мир не подпишут наши, т е. санкции и мировая изоляция останутся.

самый вероятный сценарий на ближайший год "ни мира, ни войны".
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