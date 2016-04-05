vitaliian ракет много лишних? Крейсер стоил меньше ярда, а если начнут лупить по космосу, да еще и по каждому миниспутнику... богата Россия, но похоже отнюдь не мозгами. Такой салют им обойдется в ярды еженедельно.
antey1969 написав:vitaliian ракет много лишних? Крейсер стоил меньше ярда, а если начнут лупить по космосу, да еще и по каждому миниспутнику... богата Россия, но похоже отнюдь не мозгами. Такой салют им обойдется в ярды еженедельно.
Насколько понимаю, речь не о ракетах. Сравнительно недавно были сообщения о росс. технологиях снятия спутников с орбиты. Если правильно понял, речь шла о спутниках. Сильно сомневаюсь, что у РФ хватит таких спутников.
16.04.2022 10:30:39 Дмитрий Медведев заявил о поставленных ВКС России задачах по уничтожению группировки спутников Starlink Это связанно с новыми данными генерального штаба Российской Федерации. Согласно полученным данным, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру «Москва», осуществлялась с помощью группировки спутников Starlink (компании SpaceX).
Дмитрий Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна.
antey1969 написав:vitaliian ракет много лишних? Крейсер стоил меньше ярда, а если начнут лупить по космосу, да еще и по каждому миниспутнику... богата Россия, но похоже отнюдь не мозгами. Такой салют им обойдется в ярды еженедельно.
Насколько понимаю, речь не о ракетах. Сравнительно недавно были сообщения о росс. технологиях снятия спутников с орбиты. Если правильно понял, речь шла о спутниках. Сильно сомневаюсь, что у РФ хватит таких спутников.
после груд старого советского металлолома по всей Украине, оставленных рашкованами, сомневаюсь в наличии у них вообще таких технологий. Скорее всего опять пытаются взять на понт.
antey1969 написав:vitaliian ракет много лишних? Крейсер стоил меньше ярда, а если начнут лупить по космосу, да еще и по каждому миниспутнику... богата Россия, но похоже отнюдь не мозгами. Такой салют им обойдется в ярды еженедельно.
Насколько понимаю, речь не о ракетах. Сравнительно недавно были сообщения о росс. технологиях снятия спутников с орбиты. Если правильно понял, речь шла о спутниках. Сильно сомневаюсь, что у РФ хватит таких спутников.
после груд старого советского металлолома по всей Украине, оставленных рашкованами, сомневаюсь в наличии у них вообще таких технологий. Скорее всего опять пытаются взять на понт.
Всё же, видимо, есть. Шумок был и со стороны американцев. Но, насколько понимаю, это был чуть ли не эксперимент, а о массовом применении пока речи нет.
16.04.2022 10:30:39 Дмитрий Медведев заявил о поставленных ВКС России задачах по уничтожению группировки спутников Starlink Это связанно с новыми данными генерального штаба Российской Федерации. Согласно полученным данным, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру «Москва», осуществлялась с помощью группировки спутников Starlink (компании SpaceX).
Дмитрий Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна.
Фейк
Почему сразу фейк? -- приказ бункерный вполне мог и отдать -- как и "взять Киев за три дня". Вот есть ли у раисси возможности этот приказ испольнить -- вот это вопрос.
Партия "Единая Россия" обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции, сообщает РИА.
Информация, размещенная на фейковом сайте, заявила пресс-служба "Единой России", вводит в заблуждение читателей и не соответствует официальной позиции фракции и партии, а также содержит информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ.
Поддельный сайт фракции опубликовал сообщение о том, будто председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил об отданном Путиным Воздушно-космическим силам приказе уничтожить группировку спутников Starlink, которые якобы помогали наводить ракеты, которыми был поражен крейсер "Москва".
andrijk777 написав:як ти собі уявляєш капітуляцію росії? Президент ядерної держави приїде і підпише капітуляцію від неядерно
с этой властью никак. Другой власти захочется нормализации отношений с западом и какую то писульку типа "Извините это были не мы, всё компенсируем, мир дружба, газ, нефть, жвачка" вполне могут подписать.
Пуйло загнал себя в тупик. Любой мир без захвата наших территорий будет расценен как его личный проигрыш, а с захватом мир не подпишут наши, т е. санкции и мировая изоляция останутся.
самый вероятный сценарий на ближайший год "ни мира, ни войны".