2С4 «Тюльпан» — радянський самохідний міномет калібру 240 мм. 2С4 «Тюльпан» призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, і здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності.
Міномети 2С4 «Тюльпан» були використані російськими військовими при штурмі Луганського аеропорту у 2014 році.
У 2017 році Росія озвучила намір модернізувати увесь парк власних установок 2С4 «Тюльпан» до 2020 року.
а даними розвідки, в районі міста Севастополь в окупованому Росією Криму перебувають 39 російських бойових кораблів чи катерів
Деталі: Станом на 15 квітня в районі бухт Севастополя виявлено 39 бойових кораблів/катерів.
Серед них:
9 великих десантних кораблів, 5 підводних човнів, 2 ракетних кораблі на повітряній подушці, 5 малих протичовнових кораблів, 2 малих ракетних кораблі, 2 сторожових кораблі, 3 протидиверсійні катери, 1 середній розвідувальний корабель, 2 ракетних катери, 2 малих ракетних катери, 3 тральщики, 1 патрульний човен, 2 патрульних кораблі.
Також розвідка має дані про перебування у водах окупованого Севастополя групи кораблів і суден ВМС України, захоплених Російською Федерацією під час окупації Криму у 2014 році.
Це, зокрема: підводний човен "Запоріжжя"; корабель управління "Славутич"; три малих протичовнових кораблі "Луцьк", "Тернопіль" і "Хмельницький"; два тральщики "Черкаси" й "Чернігів"; морський буксир "Кременець"; торпедолов "Херсон".
2С4 «Тюльпан» — радянський самохідний міномет калібру 240 мм. 2С4 «Тюльпан» призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, і здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності.
Міномети 2С4 «Тюльпан» були використані російськими військовими при штурмі Луганського аеропорту у 2014 році.
У 2017 році Росія озвучила намір модернізувати увесь парк власних установок 2С4 «Тюльпан» до 2020 року.
20 на озброєнні, 410 на зберіганні на 2014р
Приїхало начальство... думають/підозрюють, що там попрацювала ще й нона. Вчора казали і сьогодні повторили, що таке, як у цій війні відбувається - навіть, атовці - охринівають! Кажуть, що це далеко не те, що було в АТО!
ночью было 3 парных баха...: Над Запоріжжям українські військові збили дві ворожі ракети. Про це журналістам повідомило джерело в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Попередньо повідомляється, що від уламків постраждала одна людина. Є повідомлення про те, що в деяких районах міста в будинках вибито шибки. Деталі інформації щодо збиття ракет наразі не повідомляється.