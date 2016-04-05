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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 789790791792
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:15

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:26

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  Хомяк написав:беспилотники бдят

Ще й, місяць ясно світив...



вот такая хрень как Тюльпан?

2С4 «Тюльпан» — радянський самохідний міномет калібру 240 мм. 2С4 «Тюльпан» призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, і здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності.

Міномети 2С4 «Тюльпан» були використані російськими військовими при штурмі Луганського аеропорту у 2014 році.

У 2017 році Росія озвучила намір модернізувати увесь парк власних установок 2С4 «Тюльпан» до 2020 року.

20 на озброєнні, 410 на зберіганні на 2014р
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:37

ЛАД
вам вчера не понравился источник (где Турчинов говорил про использование Нептунов против амирала Эссена),
а сами продолжаете рыться по российским помойкам (фонтанкам)

большинство населения вывозят в ЛДНР насильно (потом предлагают работу на Дальнем востоке)

Украинский омбудсмен сообщила, что в Россию во время войны насильно вывезли 400 тысяч украинцев (практически половина от вашей цифры)
https://www.currenttime.tv/a/ombudsmen- ... 79401.html

только из одного Мариуполя больше 40 тысяч насильно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:самый вероятный сценарий на ближайший год "ни мира, ни войны".


исключено

буде війна, сподіваюсь на успіх , протягом 4 місяців досягнемо значних здобутків
(возволемо Донбасс)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 16 кві, 2022 14:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:44

а даними розвідки, в районі міста Севастополь в окупованому Росією Криму перебувають 39 російських бойових кораблів чи катерів


Деталі: Станом на 15 квітня в районі бухт Севастополя виявлено 39 бойових кораблів/катерів.

Серед них:

9 великих десантних кораблів,
5 підводних човнів,
2 ракетних кораблі на повітряній подушці,
5 малих протичовнових кораблів,
2 малих ракетних кораблі,
2 сторожових кораблі,
3 протидиверсійні катери,
1 середній розвідувальний корабель,
2 ракетних катери,
2 малих ракетних катери,
3 тральщики,
1 патрульний човен,
2 патрульних кораблі.

Також розвідка має дані про перебування у водах окупованого Севастополя групи кораблів і суден ВМС України, захоплених Російською Федерацією під час окупації Криму у 2014 році.

Це, зокрема: підводний човен "Запоріжжя"; корабель управління "Славутич"; три малих протичовнових кораблі "Луцьк", "Тернопіль" і "Хмельницький"; два тральщики "Черкаси" й "Чернігів"; морський буксир "Кременець"; торпедолов "Херсон".
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:10

  prodigy написав:
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  Хомяк написав:беспилотники бдят

Ще й, місяць ясно світив...



вот такая хрень как Тюльпан?

2С4 «Тюльпан» — радянський самохідний міномет калібру 240 мм. 2С4 «Тюльпан» призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, і здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності.

Міномети 2С4 «Тюльпан» були використані російськими військовими при штурмі Луганського аеропорту у 2014 році.

У 2017 році Росія озвучила намір модернізувати увесь парк власних установок 2С4 «Тюльпан» до 2020 року.

20 на озброєнні, 410 на зберіганні на 2014р

Приїхало начальство... думають/підозрюють, що там попрацювала ще й нона.
Вчора казали і сьогодні повторили, що таке, як у цій війні відбувається - навіть, атовці - охринівають! Кажуть, що це далеко не те, що було в АТО!
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:21

ночью было 3 парных баха...:
Над Запоріжжям українські військові збили дві ворожі ракети.
Про це журналістам повідомило джерело в Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Попередньо повідомляється, що від уламків постраждала одна людина. Є повідомлення про те, що в деяких районах міста в будинках вибито шибки.
Деталі інформації щодо збиття ракет наразі не повідомляється.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:59

Ого, в тебе губа не дура.
А як ти собі уявляєш капітуляцію росії?
Президент ядерної держави
.............

flysoulfly
 
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