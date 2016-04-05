Додано: Суб 16 кві, 2022 18:02

prodigy написав: ЛАД

вам вчера не понравился источник (где Турчинов говорил про использование Нептунов против амирала Эссена),

а сами продолжаете рыться по российским помойкам (фонтанкам)



большинство населения вывозят в ЛДНР насильно (потом предлагают работу на Дальнем востоке)



Украинский омбудсмен сообщила, что в Россию во время войны насильно вывезли 400 тысяч украинцев (практически половина от вашей цифры)

https://www.currenttime.tv/a/ombudsmen- ... 79401.html



только из одного Мариуполя больше 40 тысяч насильно вам вчера не понравился источник (где Турчинов говорил про использование Нептунов против амирала Эссена),а сами продолжаете рыться по российским помойкам (фонтанкам)большинство населения вывозят в ЛДНР насильно (потом предлагают работу на Дальнем востоке)Украинский омбудсмен сообщила, что в Россию во время войны(практически половина от вашей цифры)только из одного Мариуполя больше 40 тысяч насильно

Деякі джерела натякали на те, що удар міг бути завданий ПКР «Нептун»

1. Источник - именно Турчинов - не то, чтобы не понравился, просто не вызывает такого уж большого доверия. Я, конечно, понимаю, что у него остались достаточно серьёзные связи в военной среде, но всё же он несколько в стороне.И я там процитировал укр. Вики:"Натяки" это хорошо, но как-то...2. "Фонтанка" - помойка - это Ваше мнение, спорить не буду, но позвольте остаться при своём. Да, они не могут сегодня писать всё, что угодно, но надо уметь извлекать информацию из разного. Если Вы этого не умеете, учитесь. Даже из советской "Правды" можно было получить информацию и сделать какие-то выводы.3. Я, вроде, нигде не написал, что все, выехавшие в РФ, выехали по собственному желанию. Кроме того, я там же привёл цифры ООН, которые сильно отличаются от российских. И там указано, что выехало в "Россию (404,418)".Вы не заметили? Или когда Вы видите не устраивающую Вас ссылку, у Вас паморочиться в очах и вы уже ничего не замечаете?