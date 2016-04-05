только из одного Мариуполя больше 40 тысяч насильно
1. Источник - именно Турчинов - не то, чтобы не понравился, просто не вызывает такого уж большого доверия. Я, конечно, понимаю, что у него остались достаточно серьёзные связи в военной среде, но всё же он несколько в стороне. И я там процитировал укр. Вики:
Деякі джерела натякали на те, що удар міг бути завданий ПКР «Нептун»
"Натяки" это хорошо, но как-то... 2. "Фонтанка" - помойка - это Ваше мнение, спорить не буду, но позвольте остаться при своём. Да, они не могут сегодня писать всё, что угодно, но надо уметь извлекать информацию из разного. Если Вы этого не умеете, учитесь. Даже из советской "Правды" можно было получить информацию и сделать какие-то выводы. 3. Я, вроде, нигде не написал, что все, выехавшие в РФ, выехали по собственному желанию. Кроме того, я там же привёл цифры ООН, которые сильно отличаются от российских. И там указано, что выехало в "Россию (404,418)". Вы не заметили? Или когда Вы видите не устраивающую Вас ссылку, у Вас паморочиться в очах и вы уже ничего не замечаете?
Вам до Латыниной ещё расти и расти. И, боюсь, для Вас это недостижимая цель. И какая связь между Вашим видео и Латыниной? Или Вы не можете удержаться, чтобы не обо..ать человека, гораздо умнее Вас, даже если нет повода?
Вам до Латыниной ещё расти и расти. И, боюсь, для Вас это недостижимая цель. И какая связь между Вашим видео и Латыниной? Или Вы не можете удержаться, чтобы не обо..ать человека, гораздо умнее Вас, даже если нет повода?
Не знаю, за що конкретно ви там сперечаєтеся, але латиніна дійсно, дно з "велічієм" головного мозку, її слухати чи читати гірше за марнування часу, це буквально шкідливо
Эта новость в русских ТГ каналах раскручивается, им конечно виднее.
Как новость про крейсер влияет на среднестатистического россиянина +/- 2 извилины
Читаю и слушаю робкие и не очень попытки сравнения судеб крейсера «Москва» и подводной лодки «Курск», и понимаю, что из общих вводных только президентство Владимира Путина и сама трагическая судьба этих судов. А все остальное – другое. Вот абсолютно всё. Когда затонул «Курск», об этом говорили, писали и снимали сюжеты все СМИ. Кем бы они ни были проплачены, информацию мы получали, и сложив куски противоречивых пазлов можно было увидеть хоть сколько-нибудь целую картину.
Сегодня наше общество накрыли железным куполом и выключили свет. Мы находимся в информационной блокаде, где право на существование имеют только тезисы по цене 17 миллиардов рублей, а любое иное мнение дискредитирует ВС РФ. И если нам говорят, что за 52 дня погибли 1351 человек, значит, все так и есть. Иными словами, раз нам говорят, что «Москва» погрузилась под воду пустой, а экипаж живой и здоровый находится в Севастополе, только и остаётся – на это надеяться
в Севастополе прошла панихида по крейсеру, на которую экипаж не явился. Угу конечно живой, сейчас в отпуске отдыхают.
Но это ещё не всё
Российское минобороны утверждает, что главком ВМФ встретился с экипажем затонувшего крейсера «Москва» в Севастополе. Есть якобы видео этой встречи
Николай Евменов при этом в конце видео говорит: «Личный состав в основном находится в пункте базирования». https://t.me/chtede/46960
видео по ссылке и правда есть, но у матросов на лбу не написано что они с крейсера.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 кві, 2022 18:59, всього редагувалось 3 разів.