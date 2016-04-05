|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 16 кві, 2022 18:47
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2854
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 18:51
Faceless написав: ЛАД написав: flysoulfly написав:
...
Ю.Латынина = типичное российское "либеральное"днище
Вам до Латыниной ещё расти и расти. И, боюсь, для Вас это недостижимая цель.
И какая связь между Вашим видео и Латыниной? Или Вы не можете удержаться, чтобы не обо..ать человека, гораздо умнее Вас, даже если нет повода?
Не знаю, за що конкретно ви там сперечаєтеся, але латиніна дійсно, дно з "велічієм" головного мозку, її слухати чи читати гірше за марнування часу, це буквально шкідливо
Латынина не идеал, но уж точно намного объективнее любого из нас.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4323
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 19:06
ЛАД написав: flysoulfly написав:
...
Ю.Латынина = типичное российское "либеральное"днище
Вам до Латыниной ещё расти и расти. И, боюсь, для Вас это недостижимая цель.
И какая связь между Вашим видео и Латыниной? Или Вы не можете удержаться, чтобы не обо..ать человека, гораздо умнее Вас, даже если нет повода?
днище не совсем правильное определение
но, восторгаться , действительно не чем (смотрел Латынину почти весь 2020 и частично 2021), просто потерянное время на 95%ЛАД
, вы знаете, большого ума, как и не заметил (да, она готовиться к эфиру, как положено нормальному журналисту (изучает материал), но без помощи компьютера часто путается, а прочитать с монитора и я могу)
к тому же в украинском вопросе у нее всегда была не однозначная позиция (и нашим- и вашим),
как сказал Муждабаєв Айдер про российскую "опозицию" (в том числе и о Навальном), что вся либеральность и продвинутось заканчивается на украинском вопросе (тут все они без исключения становятся велидержавными шовинистами, как минимум
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7763
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3001 раз.
- Подякували: 2913 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 16 кві, 2022 19:12
prodigy написав:
большинство населения вывозят в ЛДНР насильно (потом предлагают работу на Дальнем востоке)
Украинский омбудсмен сообщила, что в Россию во время войны насильно вывезли 400 тысяч украинцев
(практически половина от вашей цифры)
только из одного Мариуполя больше 40 тысяч насильно
чем их столько вывезли? Товарняками, как в Германию? Наши подготовленные гумконвои редко когда больше 3000/сутки вывозят, а 400тыс параллельно с боевыми действиями - это еще одна армия нужна для такого.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1403
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2928 раз.
- Подякували: 548 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 19:13
prodigy написав:
но, восторгаться , действительно не чем (смотрел Латынину почти весь 2020 и частично 2021), просто потерянное время на 95%ЛАД
, вы знаете, большого ума, как и не заметил (да, она готовиться к эфиру, как положено нормальному журналисту (изучает материал), но без помощи компьютера часто путается, а прочитать с монитора и я могу)
Скажем так, в мире равно нужны как "Юный натуралист", так и "Нейче".
На сегодня Латынина вполне нормально доносит ситуацию в Украине на широкую аудиторию без особых запросов. И за это ей спасибо.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4323
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 19:14
Показали выживших с Москвы. Как общество думает - не фейк ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1727
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2037 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 19:16
Хомякоид написав:
Как общество думает - не фейк ?
думаю да , они алкаша с Мариуполя уже дважди показивают .
вчера на ночь полистал . как великие с етого форума орденоносци , помойу
правду чевастополя - то там реально есть фото , где венок - "кораблю и морякам" ,
принесли херои, пенсики и публика сочуствующая.
Помойку не тяну, накой ляд она здесь - фото гуглится.
Востаннє редагувалось Goodman
в Суб 16 кві, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4974
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 19:23
striped написав: prodigy написав:
большинство населения вывозят в ЛДНР насильно (потом предлагают работу на Дальнем востоке)
Украинский омбудсмен сообщила, что в Россию во время войны насильно вывезли 400 тысяч украинцев
(практически половина от вашей цифры)
только из одного Мариуполя больше 40 тысяч насильно
чем их столько вывезли? Товарняками, как в Германию? Наши подготовленные гумконвои редко когда больше 3000/сутки вывозят, а 400тыс параллельно с боевыми действиями - это еще одна армия нужна для такого.
вы вроде не ребенок ? или ребенок?
наш гумконвой останавливают 2-3 раза и проверяют и людей и автобусы (как там чего) и конвой едет от 200-250км, т.е. вернуться и сделать 2 ходки в день просто не реально
а у орков никто не тормозит (не проверяет , не останваливает) и расстояние в 2 раза короче (2-3 ходки в день реально сделать)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7763
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3001 раз.
- Подякували: 2913 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 16 кві, 2022 19:28
Goodman написав: Хомякоид написав:
Как общество думает - не фейк ?
думаю да , они алкаша с Мариуполя уже дважди показивают .
вчера на ночь полистал . как великие с етого форума орденоносци , помойу
правду чевастополя - то там реально есть фото , где венок - "кораблю и морякам" ,
принесли херои, пенсики и публика сочуствующая.
Помойку не тяну, накой ляд она здесь - фото гуглится.
у этого алкаша наколка розведки роиси...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7164
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1846 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|93455
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|448255
|
|
|1
|2751
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|