Додано: Суб 16 кві, 2022 19:06

ЛАД написав: flysoulfly написав: ...

Ю.Латынина = типичное российское "либеральное"днище ...Ю.Латынина = типичное российское "либеральное"днище

Вам до Латыниной ещё расти и расти. И, боюсь, для Вас это недостижимая цель.

И какая связь между Вашим видео и Латыниной? Или Вы не можете удержаться, чтобы не обо..ать человека, гораздо умнее Вас, даже если нет повода? Вам до Латыниной ещё расти и расти. И, боюсь, для Вас это недостижимая цель.И какая связь между Вашим видео и Латыниной? Или Вы не можете удержаться, чтобы не обо..ать человека, гораздо умнее Вас, даже если нет повода?

днище не совсем правильное определениено, восторгаться , действительно не чем (смотрел Латынину почти весь 2020 и частично 2021), просто потерянное время на 95%, вы знаете, большого ума, как и не заметил (да, она готовиться к эфиру, как положено нормальному журналисту (изучает материал), но без помощи компьютера часто путается, а прочитать с монитора и я могу)к тому же в украинском вопросе у нее всегда была не однозначная позиция (и нашим- и вашим),как сказал Муждабаєв Айдер про российскую "опозицию" (в том числе и о Навальном), что вся либеральность и продвинутось заканчивается на украинском вопросе (тут все они без исключения становятся велидержавными шовинистами, как минимум