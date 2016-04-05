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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:47

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Чекалкін заявив, що в наслідок відмови від візиту Штайнмаєра німецькі танки на Київ вже не їдуть

А можно ссылку на более официальный источник?


German vice chancellor refuses to send tanks to Ukraine – Politico
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:51

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  flysoulfly написав:...
Ю.Латынина = типичное российское "либеральное"днище

Вам до Латыниной ещё расти и расти. И, боюсь, для Вас это недостижимая цель.
И какая связь между Вашим видео и Латыниной? Или Вы не можете удержаться, чтобы не обо..ать человека, гораздо умнее Вас, даже если нет повода?


Не знаю, за що конкретно ви там сперечаєтеся, але латиніна дійсно, дно з "велічієм" головного мозку, її слухати чи читати гірше за марнування часу, це буквально шкідливо

Латынина не идеал, но уж точно намного объективнее любого из нас.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:06

  ЛАД написав:
  flysoulfly написав:...
Ю.Латынина = типичное российское "либеральное"днище

Вам до Латыниной ещё расти и расти. И, боюсь, для Вас это недостижимая цель.
И какая связь между Вашим видео и Латыниной? Или Вы не можете удержаться, чтобы не обо..ать человека, гораздо умнее Вас, даже если нет повода?


днище не совсем правильное определение

но, восторгаться , действительно не чем (смотрел Латынину почти весь 2020 и частично 2021), просто потерянное время на 95%

ЛАД, вы знаете, большого ума, как и не заметил (да, она готовиться к эфиру, как положено нормальному журналисту (изучает материал), но без помощи компьютера часто путается, а прочитать с монитора и я могу)

к тому же в украинском вопросе у нее всегда была не однозначная позиция (и нашим- и вашим),
как сказал Муждабаєв Айдер про российскую "опозицию" (в том числе и о Навальном), что вся либеральность и продвинутось заканчивается на украинском вопросе (тут все они без исключения становятся велидержавными шовинистами, как минимум
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:12

  prodigy написав:
большинство населения вывозят в ЛДНР насильно (потом предлагают работу на Дальнем востоке)

Украинский омбудсмен сообщила, что в Россию во время войны насильно вывезли 400 тысяч украинцев (практически половина от вашей цифры)

только из одного Мариуполя больше 40 тысяч насильно


чем их столько вывезли? Товарняками, как в Германию? Наши подготовленные гумконвои редко когда больше 3000/сутки вывозят, а 400тыс параллельно с боевыми действиями - это еще одна армия нужна для такого.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:13

  prodigy написав:
но, восторгаться , действительно не чем (смотрел Латынину почти весь 2020 и частично 2021), просто потерянное время на 95%

ЛАД, вы знаете, большого ума, как и не заметил (да, она готовиться к эфиру, как положено нормальному журналисту (изучает материал), но без помощи компьютера часто путается, а прочитать с монитора и я могу)

Скажем так, в мире равно нужны как "Юный натуралист", так и "Нейче".

На сегодня Латынина вполне нормально доносит ситуацию в Украине на широкую аудиторию без особых запросов. И за это ей спасибо.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:14

Показали выживших с Москвы. Как общество думает - не фейк ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Как общество думает - не фейк ?

думаю да , они алкаша с Мариуполя уже дважди показивают .
вчера на ночь полистал . как великие с етого форума орденоносци , помойу
правду чевастополя - то там реально есть фото , где венок - "кораблю и морякам" ,
принесли херои, пенсики и публика сочуствующая.
Помойку не тяну, накой ляд она здесь - фото гуглится.
Востаннє редагувалось Goodman в Суб 16 кві, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:23

  striped написав:
  prodigy написав:
большинство населения вывозят в ЛДНР насильно (потом предлагают работу на Дальнем востоке)

Украинский омбудсмен сообщила, что в Россию во время войны насильно вывезли 400 тысяч украинцев (практически половина от вашей цифры)

только из одного Мариуполя больше 40 тысяч насильно


чем их столько вывезли? Товарняками, как в Германию? Наши подготовленные гумконвои редко когда больше 3000/сутки вывозят, а 400тыс параллельно с боевыми действиями - это еще одна армия нужна для такого.

вы вроде не ребенок ? или ребенок?

наш гумконвой останавливают 2-3 раза и проверяют и людей и автобусы (как там чего) и конвой едет от 200-250км, т.е. вернуться и сделать 2 ходки в день просто не реально

а у орков никто не тормозит (не проверяет , не останваливает) и расстояние в 2 раза короче (2-3 ходки в день реально сделать)
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:28

  Goodman написав:
  Хомякоид написав:Как общество думает - не фейк ?

думаю да , они алкаша с Мариуполя уже дважди показивают .
вчера на ночь полистал . как великие с етого форума орденоносци , помойу
правду чевастополя - то там реально есть фото , где венок - "кораблю и морякам" ,
принесли херои, пенсики и публика сочуствующая.
Помойку не тяну, накой ляд она здесь - фото гуглится.

у этого алкаша наколка розведки роиси...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:30

  juristkostya написав:
  prodigy написав:
но, восторгаться , действительно не чем (смотрел Латынину почти весь 2020 и частично 2021), просто потерянное время на 95%

ЛАД, вы знаете, большого ума, как и не заметил (да, она готовиться к эфиру, как положено нормальному журналисту (изучает материал), но без помощи компьютера часто путается, а прочитать с монитора и я могу)

Скажем так, в мире равно нужны как "Юный натуралист", так и "Нейче".

На сегодня Латынина вполне нормально доносит ситуацию в Украине на широкую аудиторию без особых запросов. И за это ей спасибо.


живем не СССР, есть выбор источников информации (первый месяц войны смотрел многих-анализировал, кто правдивей, имеет "доступ"
сегодня сократил до 1 часа пребывание в интернете (много дел остануться не выполнеными
если пытаться все смотреть и читать), думаю, главное я все равно не пропущу

пс: я не сказал, что против Латыниной,
просто надоела (так понятней?)
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