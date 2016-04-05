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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:31
prodigy написав:
а у орков никто не тормози
Постійно на сторінках цього форуму на різних гілках піднімається демографічне питання...
Нагадаю ще раз
1 Для того , щоб на території України середня густина проживання населення=середній густині в рф...треба щоб з України виїхало 36 млн осіб..
2 По даним наших прикордонників
Виїхало в Європу - 3,5 млн
Повернулось з Європи -0,8 млн
Чи вплине уточнення по 0,4 млн по ОРДЛО ,чи то виїхавшими гуманітарно за місяць..чи то покинувши від безнадьоги за 8 років?
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:34
edvardd написав: Goodman написав: Хомякоид написав:
Как общество думает - не фейк ?
думаю да , они алкаша с Мариуполя уже дважди показивают .
вчера на ночь полистал . как великие с етого форума орденоносци , помойу
правду чевастополя - то там реально есть фото , где венок - "кораблю и морякам" ,
принесли херои, пенсики и публика сочуствующая.
Помойку не тяну, накой ляд она здесь - фото гуглится.
у этого алкаша наколка розведки роиси...
Как то доступным языком поясните, фейк или нет ?
Что за алкаш с наколками ?
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Хомякоид
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:39
Хомякоид написав:
Показали выживших с Москвы. Как общество думает - не фейк ?
для интереса пересчитал "выживших" 27*2=54 (матросов) и 16*2=32 (мичманов) и 18*2=36 офицеров), т.е. всего 122 (+/-4), да... не густо
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prodigy
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:44
prodigy написав: juristkostya написав: prodigy написав:
но, восторгаться , действительно не чем (смотрел Латынину почти весь 2020 и частично 2021), просто потерянное время на 95%ЛАД
, вы знаете, большого ума, как и не заметил (да, она готовиться к эфиру, как положено нормальному журналисту (изучает материал), но без помощи компьютера часто путается, а прочитать с монитора и я могу)
Скажем так, в мире равно нужны как "Юный натуралист", так и "Нейче".
На сегодня Латынина вполне нормально доносит ситуацию в Украине на широкую аудиторию без особых запросов. И за это ей спасибо.
живем не СССР, есть выбор источников информации (первый месяц войны смотрел многих-анализировал, кто правдивей, имеет "доступ"
сегодня сократил до 1 часа пребывание в интернете (много дел остануться не выполнеными
если пытаться все смотреть и читать), думаю, главное я все равно не пропущу
пс: я не сказал, что против Латыниной,
просто надоела (так понятней?)
если вы не заметили, я с вами не спорю. Я развиваю мысль, что для разных аудиторий требуются разные "лекторы". При это цитирую переписку для сохранения контекста.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:48
prodigy написав: Хомякоид написав:
Показали выживших с Москвы. Как общество думает - не фейк ?
для интереса пересчитал "выживших" 27*2=54 (матросов) и 16*2=32 (мичманов) и 18*2=36 офицеров), т.е. всего 122 (+/-4), да... не густо
Почти 80% потери. Нормально так.
Мичманы больше похожи на алкоголиков или роботяг с стройки.
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Хомякоид
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:51
Хомякоид написав:
для интереса пересчитал "выживших" 27*2=54 (матросов) и 16*2=32 (мичманов) и 18*2=36 офицеров), т.е. всего 122 (+/-4), да... не густо
Почти 80% потери. Нормально так.
Мичманы больше похожи на алкоголиков или роботяг с стройки.
це воно й є
"третий состав скамейки запасных"
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flysoulfly
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:53
ЛАД написав:Успіх
Сочувствую потере товарищей.
Но, надеюсь, Вы не рассчитывали, что на войне погибают только враги.
К сожалению, так не бывает. Война есть война.
Дякую.
Тож, наразі, так:
Одному витягнули осколок зі спини лікарі і наклали/вставили пластини на ногу... - живий/жити буде 👍 (ми поруч на каріматах спали/фільми на телефоні вечорами іноді дивились...)
А другий... теж нормальний/веселий/рішучий хлопець (добре знав військову справу/тактику/зброю/гармати...), ще вчора з ним разом жартували/сміялись... - а сьогодні... вдень, привезли автомат... - тепер рюкзак...
Дуже сумно все це...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:55
flysoulfly написав:
це воно й є
"третий состав скамейки запасных"
підтримую на всі 100.
Капітан - відсутний, взагалі , на помойках теж , не дурні - де там 510 чоловік?????
Якщо читати зведеня мо ерефії - то було написано , еваукація уцелевших.
Когда мацкву разорвало детонацией БК как британский флаг , то фраза "потерь нет" созвучна словам пуйло - "солдатов не жалеть, беречь техниу".
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Goodman
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