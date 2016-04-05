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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 793794795796
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

читал что у орков перед началом учений возле границы отбирали телефоны
это чтобы не могли фотографировать, не могли звонить, возможно опасения из-за наличия шпионского по в китайских смартфонах/вражеских ойфонах?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wtf написав:это чтобы не могли фотографировать, не могли звонить, возможно опасения из-за наличия шпионского по в китайских смартфонах?

чтоби , при обороне и создание лагерей в лесах . в т ч окапивания техники и ЛС не возникало вопросов - какого хера, етот лес рижий пятнами.
даже картами снабдили образца 1985 года.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:54

  Goodman написав:
Капітан - відсутний, взагалі


Тот капитан 1 ранга на видео очень похож на капитана корабля.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:03

Aps уже есть разбор по видео , много чего интересного и поучительного.
Итого иностранние СМИ заявили , что 482 человек , поглотила путина + ето бил штаб , ибо ранговий корабль. Если штаб, то сколько еще болталось там адмиралов .
Goodman
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