читал что у орков перед началом учений возле границы отбирали телефоны
это чтобы не могли фотографировать, не могли звонить, возможно опасения из-за наличия шпионского по в китайских смартфонах/вражеских ойфонах?
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Додано: Суб 16 кві, 2022 20:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
читал что у орков перед началом учений возле границы отбирали телефоны
это чтобы не могли фотографировать, не могли звонить, возможно опасения из-за наличия шпионского по в китайских смартфонах/вражеских ойфонах?
Додано: Суб 16 кві, 2022 20:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
чтоби , при обороне и создание лагерей в лесах . в т ч окапивания техники и ЛС не возникало вопросов - какого хера, етот лес рижий пятнами.
даже картами снабдили образца 1985 года.
Додано: Суб 16 кві, 2022 20:54
Додано: Суб 16 кві, 2022 21:03
Aps уже есть разбор по видео , много чего интересного и поучительного.
Итого иностранние СМИ заявили , что 482 человек , поглотила путина + ето бил штаб , ибо ранговий корабль. Если штаб, то сколько еще болталось там адмиралов .
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