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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 794795796797>
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

читал что у орков перед началом учений возле границы отбирали телефоны
это чтобы не могли фотографировать, не могли звонить, возможно опасения из-за наличия шпионского по в китайских смартфонах/вражеских ойфонах?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wtf написав:это чтобы не могли фотографировать, не могли звонить, возможно опасения из-за наличия шпионского по в китайских смартфонах?

чтоби , при обороне и создание лагерей в лесах . в т ч окапивания техники и ЛС не возникало вопросов - какого хера, етот лес рижий пятнами.
даже картами снабдили образца 1985 года.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:54

  Goodman написав:
Капітан - відсутний, взагалі


Тот капитан 1 ранга на видео очень похож на капитана корабля.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:03

Aps уже есть разбор по видео , много чего интересного и поучительного.
Итого иностранние СМИ заявили , что 482 человек , поглотила путина + ето бил штаб , ибо ранговий корабль. Если штаб, то сколько еще болталось там адмиралов .
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:12

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  flysoulfly написав:...
Ю.Латынина = типичное российское "либеральное"днище

Вам до Латыниной ещё расти и расти. И, боюсь, для Вас это недостижимая цель.
И какая связь между Вашим видео и Латыниной? Или Вы не можете удержаться, чтобы не обо..ать человека, гораздо умнее Вас, даже если нет повода?


Не знаю, за що конкретно ви там сперечаєтеся, але латиніна дійсно, дно з "велічієм" головного мозку, її слухати чи читати гірше за марнування часу, це буквально шкідливо

Спорить по поводу Латыниной здесь не буду - к теме не относится. "велічія" не замечал.
Уровень знаний у неё на уровне (простите за тавтологию). "За що конкретно" я тоже не понял - в посте было видео, которое к Латыниной не имеет ровным счётом никакого отношения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:17

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:Чекалкін заявив, що в наслідок відмови від візиту Штайнмаєра німецькі танки на Київ вже не їдуть

А можно ссылку на более официальный источник?


German vice chancellor refuses to send tanks to Ukraine – Politico

Спасибо!
Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:24

  wtf написав:могли звонить, возможно опасения из-за наличия шпионского по в китайских смартфонах/вражеских ойфонах?
в смартфонах компромат на преступления руководства РФ. Благодаря отсутствию карт и навигации очень много орков заблудились в прямом смысле, слышал эти истории в интервью с пленными, другая история как колона ехавшая в объезд Николаева на Кривой рог неожиданно приехала в Вознесенск (дорога с Николаева на Киев), байка или нет не знаю, но в Вознесенске они были.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:29

  prodigy написав:...............
днище не совсем правильное определение

но, восторгаться , действительно не чем (смотрел Латынину почти весь 2020 и частично 2021), просто потерянное время на 95%

ЛАД, вы знаете, большого ума, как и не заметил (да, она готовиться к эфиру, как положено нормальному журналисту (изучает материал), но без помощи компьютера часто путается, а прочитать с монитора и я могу)

к тому же в украинском вопросе у нее всегда была не однозначная позиция (и нашим- и вашим),
как сказал Муждабаєв Айдер про российскую "опозицию" (в том числе и о Навальном), что вся либеральность и продвинутось заканчивается на украинском вопросе (тут все они без исключения становятся велидержавными шовинистами, как минимум

Уже ответил Faceless"у - здесь и сейчас этот спор не нужен. Но к тому видео, кот. было в посте Латынина не имеет никакого отношения.
Я ничего не говорил о её уме (не знаю), но уровень развития и знаний у неё явно выше, чем у ...
Шовинизма у неё в упор не вижу, но, естественно, она в первую очередь думает об интересах России, а не Украины. И это нормально. Слова Ельцина в 90-х, что надо просыпаться с мыслью, что сегодня надо сделать для Украины, это бред.
Другое дело, как понимать интересы России. У Путина это понимание, очень мягко говоря, явно неверное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:34

  striped написав:
  prodigy написав:
большинство населения вывозят в ЛДНР насильно (потом предлагают работу на Дальнем востоке)

Украинский омбудсмен сообщила, что в Россию во время войны насильно вывезли 400 тысяч украинцев (практически половина от вашей цифры)

только из одного Мариуполя больше 40 тысяч насильно


чем их столько вывезли? Товарняками, как в Германию? Наши подготовленные гумконвои редко когда больше 3000/сутки вывозят, а 400тыс параллельно с боевыми действиями - это еще одна армия нужна для такого.

40 тыс. (не 400!) из Мариуполя вывезти вполне возможно - и нигде не сказано, что это сделано за 1 день. А 400 тыс. из всего Донбасса тоже вполне реально. В цифры 4 с лишним млн. выехавших на Запад и уже, по-моему, больше 10 млн. всего беженцев Вы, надеюсь, верите?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 кві, 2022 21:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:37

Неожиданный поворот

vitaliian
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