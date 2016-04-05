читал что у орков перед началом учений возле границы отбирали телефоны
это чтобы не могли фотографировать, не могли звонить, возможно опасения из-за наличия шпионского по в китайских смартфонах/вражеских ойфонах?
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Додано: Суб 16 кві, 2022 20:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
читал что у орков перед началом учений возле границы отбирали телефоны
это чтобы не могли фотографировать, не могли звонить, возможно опасения из-за наличия шпионского по в китайских смартфонах/вражеских ойфонах?
Додано: Суб 16 кві, 2022 20:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
чтоби , при обороне и создание лагерей в лесах . в т ч окапивания техники и ЛС не возникало вопросов - какого хера, етот лес рижий пятнами.
даже картами снабдили образца 1985 года.
Додано: Суб 16 кві, 2022 20:54
Додано: Суб 16 кві, 2022 21:03
Aps уже есть разбор по видео , много чего интересного и поучительного.
Итого иностранние СМИ заявили , что 482 человек , поглотила путина + ето бил штаб , ибо ранговий корабль. Если штаб, то сколько еще болталось там адмиралов .
Додано: Суб 16 кві, 2022 21:12
Спорить по поводу Латыниной здесь не буду - к теме не относится. "велічія" не замечал.
Уровень знаний у неё на уровне (простите за тавтологию). "За що конкретно" я тоже не понял - в посте было видео, которое к Латыниной не имеет ровным счётом никакого отношения.
Додано: Суб 16 кві, 2022 21:17
Спасибо!
Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.
Додано: Суб 16 кві, 2022 21:24
в смартфонах компромат на преступления руководства РФ. Благодаря отсутствию карт и навигации очень много орков заблудились в прямом смысле, слышал эти истории в интервью с пленными, другая история как колона ехавшая в объезд Николаева на Кривой рог неожиданно приехала в Вознесенск (дорога с Николаева на Киев), байка или нет не знаю, но в Вознесенске они были.
Додано: Суб 16 кві, 2022 21:29
Уже ответил Faceless"у - здесь и сейчас этот спор не нужен. Но к тому видео, кот. было в посте Латынина не имеет никакого отношения.
Я ничего не говорил о её уме (не знаю), но уровень развития и знаний у неё явно выше, чем у ...
Шовинизма у неё в упор не вижу, но, естественно, она в первую очередь думает об интересах России, а не Украины. И это нормально. Слова Ельцина в 90-х, что надо просыпаться с мыслью, что сегодня надо сделать для Украины, это бред.
Другое дело, как понимать интересы России. У Путина это понимание, очень мягко говоря, явно неверное.
Додано: Суб 16 кві, 2022 21:34
40 тыс. (не 400!) из Мариуполя вывезти вполне возможно - и нигде не сказано, что это сделано за 1 день. А 400 тыс. из всего Донбасса тоже вполне реально. В цифры 4 с лишним млн. выехавших на Запад и уже, по-моему, больше 10 млн. всего беженцев Вы, надеюсь, верите?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 кві, 2022 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 кві, 2022 21:37
Неожиданный поворот
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