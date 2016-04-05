prodigy написав:

...............днище не совсем правильное определениено, восторгаться , действительно не чем (смотрел Латынину почти весь 2020 и частично 2021), просто потерянное время на 95%, вы знаете, большого ума, как и не заметил (да, она готовиться к эфиру, как положено нормальному журналисту (изучает материал), но без помощи компьютера часто путается, а прочитать с монитора и я могу)к тому же в украинском вопросе у нее всегда была не однозначная позиция (и нашим- и вашим),как сказал Муждабаєв Айдер про российскую "опозицию" (в том числе и о Навальном), что вся либеральность и продвинутось заканчивается на украинском вопросе (тут все они без исключения становятся велидержавными шовинистами, как минимум