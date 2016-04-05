Спасибо! Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.
Думаю, все таки оскорбление президента Германии стало решающим в принятии окончательного решения. Германия, хоть и плохенький, но союзник, а с союзниками так не поступают. Даже без поставок оружия они несут санкционные потери, хотя ничем нам не обязаны.
beee написав:У соловьева заговорили о выводе войск из Украины
на это не нужно рассчитывать, пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.
По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.
Успіх написав:...... А другий... теж нормальний/веселий/рішучий хлопець (добре знав військову справу/тактику/зброю/гармати...), ще вчора з ним разом жартували/сміялись... - а сьогодні... вдень, привезли автомат... - тепер рюкзак... Дуже сумно все це...
Спасибо! Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.
Думаю, все таки оскорбление президента Германии стало решающим в принятии окончательного решения. Германия, хоть и плохенький, но союзник, а с союзниками так не поступают. Даже без поставок оружия они несут санкционные потери, хотя ничем нам не обязаны.
beee написав:У соловьева заговорили о выводе войск из Украины
на это не нужно рассчитывать, пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.
По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.
Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.
ЛАД написав:............. Спасибо! Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.
Думаю, все таки оскорбление президента Германии стало решающим в принятии окончательного решения. Германия, хоть и плохенький, но союзник, а с союзниками так не поступают. Даже без поставок оружия они несут санкционные потери, хотя ничем нам не обязаны.
Согласен с Вами, что решение отказать Штайнмайеру в визите было ошибкой. Честно говоря, был сильно удивлён. Но всё же не думаю, что это имело решающее значение. Мне всё же представляется, что это продолжение всей предыдущей немецкой политики.