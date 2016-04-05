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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 795796797798>
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У соловьева заговорили о выводе войск из Украины.

Краткий список задач, которые выполнены:

-Резня в Буче и других населенных пунктах.
-Уничтожение Мариуполя.
-Разрушение Харькова, Киева и ряда других городов.
-Подрыв Украинской экономики.
-потеря чуть ли не 2/3 военных ресурсов.

И самая главная выполненная задача - самоуничтожение россии, как . И теперь весь мир знает, что ванька - это средняя ступень между человеком и обезьяной.
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:58

  Хомякоид написав:...........
Как то доступным языком поясните, фейк или нет ?
....

Если доступно - хтозна. Но, скорее, фейк.

prodigy
для интереса пересчитал "выживших" 27*2=54 (матросов) и 16*2=32 (мичманов) и 18*2=36 офицеров), т.е. всего 122 (+/-4), да... не густо

Пересчитали по тому видео?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:59

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:А можно ссылку на более официальный источник?


German vice chancellor refuses to send tanks to Ukraine – Politico

Спасибо!
Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.

Думаю, все таки оскорбление президента Германии стало решающим в принятии окончательного решения. Германия, хоть и плохенький, но союзник, а с союзниками так не поступают. Даже без поставок оружия они несут санкционные потери, хотя ничем нам не обязаны.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:09

  beee написав:У соловьева заговорили о выводе войск из Украины
на это не нужно рассчитывать, пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.

По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:15

  Успіх написав:......
А другий... теж нормальний/веселий/рішучий хлопець (добре знав військову справу/тактику/зброю/гармати...), ще вчора з ним разом жартували/сміялись... - а сьогодні... вдень, привезли автомат... - тепер рюкзак...
Дуже сумно все це...

Згоден. Дуже сумно.

Вам здоровья и удачи!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:18

  beee написав:У соловьева заговорили о выводе войск из Украины.

Краткий список задач, которые выполнены:

-Резня в Буче и других населенных пунктах.
-Уничтожение Мариуполя.
-Разрушение Харькова, Киева и ряда других городов.
-Подрыв Украинской экономики.
-потеря чуть ли не 2/3 военных ресурсов.

И самая главная выполненная задача - самоуничтожение россии, как . И теперь весь мир знает, что ванька - это средняя ступень между человеком и обезьяной.


  Schmit написав:
  ЛАД написав:

Спасибо!
Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.

Думаю, все таки оскорбление президента Германии стало решающим в принятии окончательного решения. Германия, хоть и плохенький, но союзник, а с союзниками так не поступают. Даже без поставок оружия они несут санкционные потери, хотя ничем нам не обязаны.

:evil:
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7137943/
Так, что всё ещё впереди!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:34

  vitaliian написав:
  beee написав:У соловьева заговорили о выводе войск из Украины
на это не нужно рассчитывать, пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.

По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.

Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:36

  Schmit написав:
  ЛАД написав:.............
Спасибо!
Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.

Думаю, все таки оскорбление президента Германии стало решающим в принятии окончательного решения. Германия, хоть и плохенький, но союзник, а с союзниками так не поступают. Даже без поставок оружия они несут санкционные потери, хотя ничем нам не обязаны.

Согласен с Вами, что решение отказать Штайнмайеру в визите было ошибкой. Честно говоря, был сильно удивлён.
Но всё же не думаю, что это имело решающее значение. Мне всё же представляется, что это продолжение всей предыдущей немецкой политики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:43

  Schmit написав:
  vitaliian написав:............
... пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.

По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.

Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.

Проблемы "объявить", действительно, нет.
Проблема Для Путина в другом.
Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:45

Интересно, сколько шуму от Марченко : https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/16/7340110/
Неужели ни кто не может объяснить ей:
1. При активном участии Мертветчука в Украине сократили большую часть учреждений временного содержания.
2. Дома он сидеть не захотел.
3. Ему созданы идеальные условия в условиях АБК киевского танкового завода.

По приказу кума, его снесли - когда разберут завалы и определятся
- Новые выступления Марченко в новом имидже посмотрят все.
- Буквально три пункта - кто ей может это донести, с целью сократить эту грязь?
Так, что https://gordonua.com/news/war/devalvaci ... 04952.html
Здесь не девальвация, а интересы третьих лиц, где ей и всей шобле лучше помалкивать
https://gordonua.com/bulvar/news/na-ego ... 04931.html
И трезво задуматься о результатах ответки на происходящее в Украине.
Kudrjavuy
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