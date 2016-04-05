Спасибо! Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.
Думаю, все таки оскорбление президента Германии стало решающим в принятии окончательного решения. Германия, хоть и плохенький, но союзник, а с союзниками так не поступают. Даже без поставок оружия они несут санкционные потери, хотя ничем нам не обязаны.
beee написав:У соловьева заговорили о выводе войск из Украины
на это не нужно рассчитывать, пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.
По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.
Успіх написав:...... А другий... теж нормальний/веселий/рішучий хлопець (добре знав військову справу/тактику/зброю/гармати...), ще вчора з ним разом жартували/сміялись... - а сьогодні... вдень, привезли автомат... - тепер рюкзак... Дуже сумно все це...
Спасибо! Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.
Думаю, все таки оскорбление президента Германии стало решающим в принятии окончательного решения. Германия, хоть и плохенький, но союзник, а с союзниками так не поступают. Даже без поставок оружия они несут санкционные потери, хотя ничем нам не обязаны.
beee написав:У соловьева заговорили о выводе войск из Украины
на это не нужно рассчитывать, пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.
По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.
Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.
ЛАД написав:............. Спасибо! Но это вряд ли связано с отменой визита Штайнмайера. Это, скорее, продолжение старой и несколько проституционной политики Германии.
Думаю, все таки оскорбление президента Германии стало решающим в принятии окончательного решения. Германия, хоть и плохенький, но союзник, а с союзниками так не поступают. Даже без поставок оружия они несут санкционные потери, хотя ничем нам не обязаны.
Согласен с Вами, что решение отказать Штайнмайеру в визите было ошибкой. Честно говоря, был сильно удивлён. Но всё же не думаю, что это имело решающее значение. Мне всё же представляется, что это продолжение всей предыдущей немецкой политики.
vitaliian написав:............ ... пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.
По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.
Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.
Проблемы "объявить", действительно, нет. Проблема Для Путина в другом. Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.
Интересно, сколько шуму от Марченко : https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/16/7340110/ Неужели ни кто не может объяснить ей: 1. При активном участии Мертветчука в Украине сократили большую часть учреждений временного содержания. 2. Дома он сидеть не захотел. 3. Ему созданы идеальные условия в условиях АБК киевского танкового завода.