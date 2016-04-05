Додано: Суб 16 кві, 2022 23:12

Немного о вопросе, который здесь не затрагивали, но в медийном пространстве поднимается довольно часто.

О русской культуре.

В самоё тяжёлое время "той" войны, когда главный лозунг был "убей немца!", когда гитлеровская Германия захватила всю Украину, Белоруссию, большую часть европейской России никогда не ставился вопрос о запрете Гёте или Гейне, Бетховена или Баха, о "замещении" немецкой культуры советской, никогда не отказывались от лучшего в немецкой культуре. Не отказывались от изучения немецкого языка.



Какого хрена миллионы русскоязычных украинцев должны отказываться от родного языка только потому, что какой-то Хуйло взялся "защищать русскоязычных", бомбардируя как раз русскоязычные города (в первую очередь!). А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.

Простите, но ни Чернышевский, ни Добролюбов, ни Маяковский, ни многие другие не были проповедниками российской империи и "великорусского" шовинизма. Понимаю переименование в Киеве сквера (или чего-то там) "Дружбы Киева и Москвы" - какая, к чёрту, сегодня "дружба". Но при чём тут Пушкин?

Прекрасно понимаю наших деятелей культуры. Для них русские писатели, композиторы - конкуренты. Ребята, конкурируйте творчеством, а не запретами!



Не надо уподобляться российским идиотам и повторять их мерзости простым изменением знака. И отказываться от вершин русской культуры. Так же, как и от всех других культур.

Бывшие колонии Англии или Испании создают свои самобытные культуры, не отказываясь при этом от английской или испанской. Я очень люблю Лесю Украинку, но это не мешает мне любить Лермонтова или Уитмена.