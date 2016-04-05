ЛАД написав:Проблемы "объявить", действительно, нет. Проблема Для Путина в другом. Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.
Это по Геббельсу: "Сено" для внутренних баранов. А так же официальный повод(имитация) создания военного конфликта - чисто для внутреннего потребления и тех, кто кормиться с Рос СМИ.
Немного о вопросе, который здесь не затрагивали, но в медийном пространстве поднимается довольно часто. О русской культуре. В самоё тяжёлое время "той" войны, когда главный лозунг был "убей немца!", когда гитлеровская Германия захватила всю Украину, Белоруссию, большую часть европейской России никогда не ставился вопрос о запрете Гёте или Гейне, Бетховена или Баха, о "замещении" немецкой культуры советской, никогда не отказывались от лучшего в немецкой культуре. Не отказывались от изучения немецкого языка.
Какого хрена миллионы русскоязычных украинцев должны отказываться от родного языка только потому, что какой-то Хуйло взялся "защищать русскоязычных", бомбардируя как раз русскоязычные города (в первую очередь!). А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку. Простите, но ни Чернышевский, ни Добролюбов, ни Маяковский, ни многие другие не были проповедниками российской империи и "великорусского" шовинизма. Понимаю переименование в Киеве сквера (или чего-то там) "Дружбы Киева и Москвы" - какая, к чёрту, сегодня "дружба". Но при чём тут Пушкин? Прекрасно понимаю наших деятелей культуры. Для них русские писатели, композиторы - конкуренты. Ребята, конкурируйте творчеством, а не запретами!
Не надо уподобляться российским идиотам и повторять их мерзости простым изменением знака. И отказываться от вершин русской культуры. Так же, как и от всех других культур. Бывшие колонии Англии или Испании создают свои самобытные культуры, не отказываясь при этом от английской или испанской. Я очень люблю Лесю Украинку, но это не мешает мне любить Лермонтова или Уитмена.
vitaliian написав:............ ... пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.
По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.
Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.
Проблемы "объявить", действительно, нет. Проблема Для Путина в другом. Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.
Думаю, пуйловцы ждут сейчас решения проблемы Мариуполя, возможно попробуют еще взять пару городов Донбасса (или максимально их разрушить) и после Украине будет предложено подписать бумажку про "мир"/"перемирие" с отказом от НАТО… Если наши арахамии это подпишут, то можно считать - пуйло победило, хоть и с большими потерями. Рейтинг слуг сразу в ноль, а через несколько лет снова война, в которой нам победить уже шансов не будет.
Schmit написав:Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.
Проблемы "объявить", действительно, нет. Проблема Для Путина в другом. Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.
Думаю, пуйловцы ждут сейчас решения проблемы Мариуполя, возможно попробуют еще взять пару городов Донбасса (или максимально их разрушить) и после Украине будет предложено подписать бумажку про "мир"/"перемирие" с отказом от НАТО… Если наши арахамии это подпишут, то можно считать - пуйло победило, хоть и с большими потерями. Рейтинг слуг сразу в ноль, а через несколько лет снова война, в которой нам победить уже шансов не будет.