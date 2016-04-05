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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:49

  ЛАД написав:Проблемы "объявить", действительно, нет.
Проблема Для Путина в другом.
Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.

Это по Геббельсу:
"Сено" для внутренних баранов.
А так же официальный повод(имитация) создания военного конфликта - чисто для внутреннего потребления и тех, кто кормиться с Рос СМИ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 23:12

Немного о вопросе, который здесь не затрагивали, но в медийном пространстве поднимается довольно часто.
О русской культуре.
В самоё тяжёлое время "той" войны, когда главный лозунг был "убей немца!", когда гитлеровская Германия захватила всю Украину, Белоруссию, большую часть европейской России никогда не ставился вопрос о запрете Гёте или Гейне, Бетховена или Баха, о "замещении" немецкой культуры советской, никогда не отказывались от лучшего в немецкой культуре. Не отказывались от изучения немецкого языка.

Какого хрена миллионы русскоязычных украинцев должны отказываться от родного языка только потому, что какой-то Хуйло взялся "защищать русскоязычных", бомбардируя как раз русскоязычные города (в первую очередь!). А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.
Простите, но ни Чернышевский, ни Добролюбов, ни Маяковский, ни многие другие не были проповедниками российской империи и "великорусского" шовинизма. Понимаю переименование в Киеве сквера (или чего-то там) "Дружбы Киева и Москвы" - какая, к чёрту, сегодня "дружба". Но при чём тут Пушкин?
Прекрасно понимаю наших деятелей культуры. Для них русские писатели, композиторы - конкуренты. Ребята, конкурируйте творчеством, а не запретами!

Не надо уподобляться российским идиотам и повторять их мерзости простым изменением знака. И отказываться от вершин русской культуры. Так же, как и от всех других культур.
Бывшие колонии Англии или Испании создают свои самобытные культуры, не отказываясь при этом от английской или испанской. Я очень люблю Лесю Украинку, но это не мешает мне любить Лермонтова или Уитмена.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 23:18

  ЛАД написав:Не отказывались от изучения немецкого языка.

В целом да, но по выделенному отмечу, что у нас в школах никто ведь не преподает "русский как иностранный". Так что, конкретно по этому пункту аналогия с "той войной" не работает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 23:25

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  vitaliian написав:............
... пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.

По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.

Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.

Проблемы "объявить", действительно, нет.
Проблема Для Путина в другом.
Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.

Думаю, пуйловцы ждут сейчас решения проблемы Мариуполя, возможно попробуют еще взять пару городов Донбасса (или максимально их разрушить) и после Украине будет предложено подписать бумажку про "мир"/"перемирие" с отказом от НАТО…
Если наши арахамии это подпишут, то можно считать - пуйло победило, хоть и с большими потерями. Рейтинг слуг сразу в ноль, а через несколько лет снова война, в которой нам победить уже шансов не будет.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 23:42

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.

Проблемы "объявить", действительно, нет.
Проблема Для Путина в другом.
Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.

Думаю, пуйловцы ждут сейчас решения проблемы Мариуполя, возможно попробуют еще взять пару городов Донбасса (или максимально их разрушить) и после Украине будет предложено подписать бумажку про "мир"/"перемирие" с отказом от НАТО…
Если наши арахамии это подпишут, то можно считать - пуйло победило, хоть и с большими потерями. Рейтинг слуг сразу в ноль, а через несколько лет снова война, в которой нам победить уже шансов не будет.

И это при идеальном раскладе: https://www.unian.net/war/arestovich-ut ... 81531.html
Kudrjavuy
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  #<1 ... 795796797798
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