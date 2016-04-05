Додано: Нед 17 кві, 2022 00:51

Немного добавлю к своему посту от 00.12 по поводу Германии.



Германия говорит и действительно чувствует свою вину перед Россией за "ту" войну, за то, что немецкое оружие убивало "русских". Хотя даже формально убивали не "русских", а советских. А если уж говорить о национальности, то сильно подозреваю, что убитых немецким оружием украинцев было не меньше, а то и больше, чем русских. Но мы отдали историю ВОВ на откуп России, они "приватизировали" себе победу в той войне, а мы довольно старательно дистанцировались от "той" войны, вроде мы не особо и при чём. Вполне возможно, если бы мы подчёркивали роль Украины в ВОВ, жертвы и потери, которые понесла Украина в результате войны и немецкой оккупации, Германия больше чувствовала свою вину перед Украиной, а не Россией и нам было бы сегодня легче добиваться от них помощи. Но мы, в отличие от России, крайне редко вспоминали о роли Украины в победе над нацизмом, ограничиваясь весьма редкими демаршами по поводу слишком уж наглых заявлений России. Как в случае, когда Путин заявил, что Россия и сама победила бы гитлеровскую Германию без всяких там Украин и Белоруссий.



История Украины искажалась при Советах, но Вятровичи начали ещё сильнее искажать историю в другую сторону. И это, на мой взгляд, принесло заметный вред.



Прошу прощения за некоторое отклонение от темы в этих 2 постах. Постараюсь больше не отклоняться.

Сегодня "нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим".

Хотя мы уже и так заплатили немалую экономическую и человеческую цену.

Хотелось бы, чтобы Запад давал нам больше оружия и оружия современного, и быстрее, чтобы как можно больше товарищей Успіха вернулись домой живыми и здоровыми.