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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 796797798799>
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:49

  ЛАД написав:Проблемы "объявить", действительно, нет.
Проблема Для Путина в другом.
Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.

Это по Геббельсу:
"Сено" для внутренних баранов.
А так же официальный повод(имитация) создания военного конфликта - чисто для внутреннего потребления и тех, кто кормиться с Рос СМИ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 23:12

Немного о вопросе, который здесь не затрагивали, но в медийном пространстве поднимается довольно часто.
О русской культуре.
В самоё тяжёлое время "той" войны, когда главный лозунг был "убей немца!", когда гитлеровская Германия захватила всю Украину, Белоруссию, большую часть европейской России никогда не ставился вопрос о запрете Гёте или Гейне, Бетховена или Баха, о "замещении" немецкой культуры советской, никогда не отказывались от лучшего в немецкой культуре. Не отказывались от изучения немецкого языка.

Какого хрена миллионы русскоязычных украинцев должны отказываться от родного языка только потому, что какой-то Хуйло взялся "защищать русскоязычных", бомбардируя как раз русскоязычные города (в первую очередь!). А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.
Простите, но ни Чернышевский, ни Добролюбов, ни Маяковский, ни многие другие не были проповедниками российской империи и "великорусского" шовинизма. Понимаю переименование в Киеве сквера (или чего-то там) "Дружбы Киева и Москвы" - какая, к чёрту, сегодня "дружба". Но при чём тут Пушкин?
Прекрасно понимаю наших деятелей культуры. Для них русские писатели, композиторы - конкуренты. Ребята, конкурируйте творчеством, а не запретами!

Не надо уподобляться российским идиотам и повторять их мерзости простым изменением знака. И отказываться от вершин русской культуры. Так же, как и от всех других культур.
Бывшие колонии Англии или Испании создают свои самобытные культуры, не отказываясь при этом от английской или испанской. Я очень люблю Лесю Украинку, но это не мешает мне любить Лермонтова или Уитмена.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 23:18

  ЛАД написав:Не отказывались от изучения немецкого языка.

В целом да, но по выделенному отмечу, что у нас в школах никто ведь не преподает "русский как иностранный". Так что, конкретно по этому пункту аналогия с "той войной" не работает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 23:25

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  vitaliian написав:............
... пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.

По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.

Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.

Проблемы "объявить", действительно, нет.
Проблема Для Путина в другом.
Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.

Думаю, пуйловцы ждут сейчас решения проблемы Мариуполя, возможно попробуют еще взять пару городов Донбасса (или максимально их разрушить) и после Украине будет предложено подписать бумажку про "мир"/"перемирие" с отказом от НАТО…
Если наши арахамии это подпишут, то можно считать - пуйло победило, хоть и с большими потерями. Рейтинг слуг сразу в ноль, а через несколько лет снова война, в которой нам победить уже шансов не будет.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 23:42

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:Почему обнулит? В чем проблема объявить победой то, что уже сейчас захвачено?, а ведь захвачены огромные территории и коридор в Крым.

Проблемы "объявить", действительно, нет.
Проблема Для Путина в другом.
Если в 2015 согласились заморозить ситуацию, оставить в относительном покое Л/ДНР, сегодня такого не будет. Даже если они проведут "референдум" и "создадут" ХеpНР(Херсонскую), это никого не будет интересовать, на сегодняшних "границах" войну никто не прекратит.

Думаю, пуйловцы ждут сейчас решения проблемы Мариуполя, возможно попробуют еще взять пару городов Донбасса (или максимально их разрушить) и после Украине будет предложено подписать бумажку про "мир"/"перемирие" с отказом от НАТО…
Если наши арахамии это подпишут, то можно считать - пуйло победило, хоть и с большими потерями. Рейтинг слуг сразу в ноль, а через несколько лет снова война, в которой нам победить уже шансов не будет.

И это при идеальном раскладе: https://www.unian.net/war/arestovich-ut ... 81531.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 00:12

  Schmit написав:.........
Думаю, пуйловцы ждут сейчас решения проблемы Мариуполя, возможно попробуют еще взять пару городов Донбасса (или максимально их разрушить) и после Украине будет предложено подписать бумажку про "мир"/"перемирие" с отказом от НАТО…
Если наши арахамии это подпишут, то можно считать - пуйло победило, хоть и с большими потерями. Рейтинг слуг сразу в ноль, а через несколько лет снова война, в которой нам победить уже шансов не будет.

Такой вариант, думаю, возможен в единственном случае - если Запад вдруг прекратит или резко сократит поддержку Украины (перестанут давать оружие или резко сократят поставки) и в результате мы окажемся в очень тяжёлом положении в военном плане (попросту говоря, проиграем войну). Сейчас рассматриваю такой вариант как нереальный.
Во всех остальных случаях никто бумажку о мире с Л/ДНР в админграницах областей и сдачей Мариуполя и Херсона не подпишет - это приведёт не к "рейтингу в ноль" а, думаю, к немедленному свержению и президента, и правительства.
Отказ от НАТО считаю возможным, тем более, что даже сегодня нас категорически принимать туда отказываются.
Насчёт "нескольких лет" возможны варианты. Если после заключения мира/перемирия Запад окажет нам сильную поддержку, то в принципе мы через несколько лет можем оказаться более готовы к войне. Хотя такого варианта, конечно не хотелось бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 00:33

  ЛАД написав:Насчёт "нескольких лет" возможны варианты. Если после заключения мира/перемирия Запад окажет нам сильную поддержку, то в принципе мы через несколько лет можем оказаться более готовы к войне. Хотя такого варианта, конечно не хотелось бы.

Это чёс безнадёжного.
И называется "Корейский вариант" - что тупо неприемлемо для Украины.
Иначе ... - было изложено десятки раз.
- "Полыхнёт всё"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 00:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Немного о вопросе, который здесь не затрагивали, но в медийном пространстве поднимается довольно часто.
О русской культуре.
В самоё тяжёлое время "той" войны, когда главный лозунг был "убей немца!", когда гитлеровская Германия захватила всю Украину, Белоруссию, большую часть европейской России никогда не ставился вопрос о запрете Гёте или Гейне, Бетховена или Баха, о "замещении" немецкой культуры советской, никогда не отказывались от лучшего в немецкой культуре. Не отказывались от изучения немецкого языка.

Какого хрена миллионы русскоязычных украинцев должны отказываться от родного языка только потому, что какой-то Хуйло взялся "защищать русскоязычных", бомбардируя как раз русскоязычные города (в первую очередь!). А уже отдельные горячие головы хотят практически запретить обучение детей русскому языку.
Простите, но ни Чернышевский, ни Добролюбов, ни Маяковский, ни многие другие не были проповедниками российской империи и "великорусского" шовинизма. Понимаю переименование в Киеве сквера (или чего-то там) "Дружбы Киева и Москвы" - какая, к чёрту, сегодня "дружба". Но при чём тут Пушкин?
Прекрасно понимаю наших деятелей культуры. Для них русские писатели, композиторы - конкуренты. Ребята, конкурируйте творчеством, а не запретами!

Не надо уподобляться российским идиотам и повторять их мерзости простым изменением знака. И отказываться от вершин русской культуры. Так же, как и от всех других культур.
Бывшие колонии Англии или Испании создают свои самобытные культуры, не отказываясь при этом от английской или испанской. Я очень люблю Лесю Украинку, но это не мешает мне любить Лермонтова или Уитмена.

Бо так чи інакше, а переважна більшість всіх тих "представників культури" були як мінімум імперіалістами
Німці не посягали на саме існування сусідніх держав і їх етносів, культур, мови. Росіяни ж посягають. Їхня ідеологія пропагандує знищення українського етносу, мови, культури, ідентичності як таких. І як отруту розносять свою пропаганду через свою так звану культуру і мову.
Саме тому і те і те - ворожа зброя и ворожий вплив. І так, давно вже треба було викорінити повністю російську зі сфери освіти, як мінімум державної.
Російські фашисти, ідіоти, ґвалтівники, вбивці, російська мова і вся їхня культура - єдине ціле, і окремо не поставляється. Вони гірші за нацистів.
Всі ці загравання з російською врешті і вилилися у цю війну. Бо або ви відмежовуєтеся від цієї нації виродків, або вас асимілюють, як Білорусь, знищать вашу ідентичність і проковтнуть, як десятки народів в рф, від яких не залишилося геть нічого.
Між іншим, ми не колонія, і нам не потрібно "сворювати свої самобутні культури". Вона в нас і так є - і культура, і історія. Але рф це ніколи не влаштовувало, ще з часів, як вилупилося московське царство, вони вкрали саму назву русь, до якої не мають відношення, і чорт би з тим, але хочуть загарбати все з нею пов'язане, знищивши нас.
Тим паче й нема за чим горювати, "вершини російської культури" є тільки у фантазіях самих росіян, десь там, де аналоговнєти і інше "вялічіє".
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 00:51

Немного добавлю к своему посту от 00.12 по поводу Германии.

Германия говорит и действительно чувствует свою вину перед Россией за "ту" войну, за то, что немецкое оружие убивало "русских". Хотя даже формально убивали не "русских", а советских. А если уж говорить о национальности, то сильно подозреваю, что убитых немецким оружием украинцев было не меньше, а то и больше, чем русских. Но мы отдали историю ВОВ на откуп России, они "приватизировали" себе победу в той войне, а мы довольно старательно дистанцировались от "той" войны, вроде мы не особо и при чём. Вполне возможно, если бы мы подчёркивали роль Украины в ВОВ, жертвы и потери, которые понесла Украина в результате войны и немецкой оккупации, Германия больше чувствовала свою вину перед Украиной, а не Россией и нам было бы сегодня легче добиваться от них помощи. Но мы, в отличие от России, крайне редко вспоминали о роли Украины в победе над нацизмом, ограничиваясь весьма редкими демаршами по поводу слишком уж наглых заявлений России. Как в случае, когда Путин заявил, что Россия и сама победила бы гитлеровскую Германию без всяких там Украин и Белоруссий.

История Украины искажалась при Советах, но Вятровичи начали ещё сильнее искажать историю в другую сторону. И это, на мой взгляд, принесло заметный вред.

Прошу прощения за некоторое отклонение от темы в этих 2 постах. Постараюсь больше не отклоняться.
Сегодня "нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим".
Хотя мы уже и так заплатили немалую экономическую и человеческую цену.
Хотелось бы, чтобы Запад давал нам больше оружия и оружия современного, и быстрее, чтобы как можно больше товарищей Успіха вернулись домой живыми и здоровыми.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 01:27

  Faceless написав:............
Бо так чи інакше, а переважна більшість всіх тих "представників культури" були як мінімум імперіалістами

Вы совершили неабияке відкриття!
Толстой или Пушкин - империалисты!?
Музыка Чайковского или Шостаковича - империализм!?

Німці не посягали на саме існування сусідніх держав і їх етносів, культур, мови.

Ещё большее открытие!
Расскажите об этом евреям или цыганам. На язык не посягали. Зачем посягать на язык, когда можно просто уничтожить народ поголовно. Да и планы нацистов по отношению к славянам тоже были ненамного лучше.
Простите, такого бреда от Вас никак не ожидал.

Росіяни ж посягають. Їхня ідеологія пропагандує знищення українського етносу, мови, культури, ідентичності як таких.

Знищення як етносу - да. Но именно как отдельного этноса, а немцы хотели уничтожить людей, рассматривая славян (всех славян) как унтерменшей.

І як отруту розносять свою пропаганду через свою так звану культуру і мову
.
Через пропаганду, а не через язык и культуру.

Російські фашисти, ідіоти, ґвалтівники, вбивці, російська мова і вся їхня культура - єдине ціле, і окремо не поставляється. Вони гірші за нацистів.

Чим гірше?
Немецкий язык неотделим от нацизма? Ещё одно открытие?

Між іншим, ми не колонія, і нам не потрібно "сворювати свої самобутні культури". Вона в нас і так є - і культура, і історія.

Есть, конечно.
Но Вы хотите сказать, что у Индии (бывшей английской колонии) не было культуры и истории?
Насколько знаю, была. и древнее (не буду говорить богаче, это сложный вопрос), чем у Англии, Германии, Франции, Украины.
Но современная культура создаётся сегодня. И наличие давней культуры и истории её не заменяет.

Тим паче й нема за чим горювати, "вершини російської культури" є тільки у фантазіях самих росіян, десь там, де аналоговнєти і інше "вялічіє".

С этим и спорить не буду. Думаю, Вы и сами понимаете, что это неверно.
У любого народа есть культура, которая представляет ценность.
А "аналоговнєт і інше "вялічіє" это такие же загибы (или даже меньшие), чем были в нацистской Германии.
Древний Рим поглотил кучу народов и уничтожил их языки, но никто не умаляет роль древнего Рима в истории. И из его культуры выросла практически вся Европа.

P.s. Простите, но объявление любой нации изначально "ідіоти, ґвалтівники, вбивці, російська мова і вся їхня культура - єдине ціле" как-то уж очень смахивает на нацизм. Может, не стоит?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 17 кві, 2022 01:42, всього редагувалось 2 разів.
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