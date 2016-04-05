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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 кві, 2022 01:31
juristkostya написав: ЛАД написав:
Не отказывались от изучения немецкого языка.
В целом да, но по выделенному отмечу, что у нас в школах никто ведь не преподает "русский как иностранный". Так что, конкретно по этому пункту аналогия с "той войной" не работает.
Не преподают, т.к. все его знают. Но по количеству часов примерно одинаково, а, возможно, сегодня и меньше, чем иностранный, точно не скажу.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 02:02
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Не отказывались от изучения немецкого языка.
В целом да, но по выделенному отмечу, что у нас в школах никто ведь не преподает "русский как иностранный". Так что, конкретно по этому пункту аналогия с "той войной" не работает.
Не преподают, т.к. все его знают
. Но по количеству часов примерно одинаково, а, возможно, сегодня и меньше, чем иностранный, точно не скажу.
Ну за "все его знают" то Ви вже загнули. Вже виросло покоління, яке не знає
, не спілкується російською, не дивиться фільми, не читає книжок. В мене в ВУЗі товариш викладає техмаш, спробував додати деякі завдання з радянських підручників. Так деякі студенти не розуміють навіть після детального перекладу спецтермінів. То для нас, що народилися і вчилися в СРСР, російська мова засіла в голові назавжди (чи може і помиляюся).
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alibob
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Додано: Нед 17 кві, 2022 02:47
ЛАД написав:
Германия говорит и действительно чувствует свою вину перед Россией за "ту" войну, за то, что немецкое оружие убивало "русских". Хотя даже формально убивали не "русских", а советских. А если уж говорить о национальности, то сильно подозреваю, что убитых немецким оружием украинцев было не меньше, а то и больше, чем русских. Но мы отдали историю ВОВ на откуп России, они "приватизировали" себе победу в той войне, а мы довольно старательно дистанцировались от "той" войны, вроде мы не особо и при чём. Вполне возможно, если бы мы подчёркивали роль Украины в ВОВ, жертвы и потери, которые понесла Украина в результате войны и немецкой оккупации, Германия больше чувствовала свою вину перед Украиной, а не Россией и нам было бы сегодня легче добиваться от них помощи. Но мы, в отличие от России, крайне редко вспоминали о роли Украины в победе над нацизмом, ограничиваясь весьма редкими демаршами по поводу слишком уж наглых заявлений России. Как в случае, когда Путин заявил, что Россия и сама победила бы гитлеровскую Германию без всяких там Украин и Белоруссий.
Нас(Україну) захопили в 1919/20 роках воєнним шляхом. Україна була колонією Росії. Усі такі як ви сприймають республіки СРСР як рівні - це невірно. Москва завжди була центром.
Німеччина все правильно робить - вони ототожнює СРСР і Росію. Коли Наполеон йшов війною на Росію в його армії було десятки народів, але ніхто їх ніколи не згадує. Всі розуміють що армія французька і все. В очах інших держав ви не можете мати ідентичності виступаючи в якості колонії.
Такі закони історії - або твій народ створює власну державу, або буде асимільований в кінці-кінців. Третього не дано.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 02:48
alibob написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
........
В целом да, но по выделенному отмечу, что у нас в школах никто ведь не преподает "русский как иностранный". Так что, конкретно по этому пункту аналогия с "той войной" не работает.
Не преподают, т.к. все его знают
. Но по количеству часов примерно одинаково, а, возможно, сегодня и меньше, чем иностранный, точно не скажу.
Ну за "все его знают" то Ви вже загнули. Вже виросло покоління, яке не знає
, не спілкується російською, не дивиться фільми, не читає книжок. В мене в ВУЗі товариш викладає техмаш, спробував додати деякі завдання з радянських підручників. Так деякі студенти не розуміють навіть після детального перекладу спецтермінів. То для нас, що народилися і вчилися в СРСР, російська мова засіла в голові назавжди (чи може і помиляюся).
Технические вещи - согласен. Такие вещи довольно заметно зависят от языка.
На бытовом уровне - другое дело. Бытовой язык воспринимается проще и легче. Хотя при переводе спецтерминов - это я уже не понимаю.
И хочу добавить к тому, что я писал о культуре.
Всё вышесказанное мной не отменяет необходимости уничтожать врага где только можно и сколько можно.
Так же, как в "ту" войну ни Гёте, ни Бетховен не мешали убивать нацистов.
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