ЛАД написав:Не отказывались от изучения немецкого языка.
В целом да, но по выделенному отмечу, что у нас в школах никто ведь не преподает "русский как иностранный". Так что, конкретно по этому пункту аналогия с "той войной" не работает.
Не преподают, т.к. все его знают. Но по количеству часов примерно одинаково, а, возможно, сегодня и меньше, чем иностранный, точно не скажу.
Ну за "все его знают" то Ви вже загнули. Вже виросло покоління, яке не знає, не спілкується російською, не дивиться фільми, не читає книжок. В мене в ВУЗі товариш викладає техмаш, спробував додати деякі завдання з радянських підручників. Так деякі студенти не розуміють навіть після детального перекладу спецтермінів. То для нас, що народилися і вчилися в СРСР, російська мова засіла в голові назавжди (чи може і помиляюся).
ЛАД написав:Германия говорит и действительно чувствует свою вину перед Россией за "ту" войну, за то, что немецкое оружие убивало "русских". Хотя даже формально убивали не "русских", а советских. А если уж говорить о национальности, то сильно подозреваю, что убитых немецким оружием украинцев было не меньше, а то и больше, чем русских. Но мы отдали историю ВОВ на откуп России, они "приватизировали" себе победу в той войне, а мы довольно старательно дистанцировались от "той" войны, вроде мы не особо и при чём. Вполне возможно, если бы мы подчёркивали роль Украины в ВОВ, жертвы и потери, которые понесла Украина в результате войны и немецкой оккупации, Германия больше чувствовала свою вину перед Украиной, а не Россией и нам было бы сегодня легче добиваться от них помощи. Но мы, в отличие от России, крайне редко вспоминали о роли Украины в победе над нацизмом, ограничиваясь весьма редкими демаршами по поводу слишком уж наглых заявлений России. Как в случае, когда Путин заявил, что Россия и сама победила бы гитлеровскую Германию без всяких там Украин и Белоруссий.
Нас(Україну) захопили в 1919/20 роках воєнним шляхом. Україна була колонією Росії. Усі такі як ви сприймають республіки СРСР як рівні - це невірно. Москва завжди була центром. Німеччина все правильно робить - вони ототожнює СРСР і Росію. Коли Наполеон йшов війною на Росію в його армії було десятки народів, але ніхто їх ніколи не згадує. Всі розуміють що армія французька і все. В очах інших держав ви не можете мати ідентичності виступаючи в якості колонії. Такі закони історії - або твій народ створює власну державу, або буде асимільований в кінці-кінців. Третього не дано.
juristkostya написав:........ В целом да, но по выделенному отмечу, что у нас в школах никто ведь не преподает "русский как иностранный". Так что, конкретно по этому пункту аналогия с "той войной" не работает.
Не преподают, т.к. все его знают. Но по количеству часов примерно одинаково, а, возможно, сегодня и меньше, чем иностранный, точно не скажу.
Ну за "все его знают" то Ви вже загнули. Вже виросло покоління, яке не знає, не спілкується російською, не дивиться фільми, не читає книжок. В мене в ВУЗі товариш викладає техмаш, спробував додати деякі завдання з радянських підручників. Так деякі студенти не розуміють навіть після детального перекладу спецтермінів. То для нас, що народилися і вчилися в СРСР, російська мова засіла в голові назавжди (чи може і помиляюся).
Технические вещи - согласен. Такие вещи довольно заметно зависят от языка. На бытовом уровне - другое дело. Бытовой язык воспринимается проще и легче. Хотя при переводе спецтерминов - это я уже не понимаю.
И хочу добавить к тому, что я писал о культуре. Всё вышесказанное мной не отменяет необходимости уничтожать врага где только можно и сколько можно. Так же, как в "ту" войну ни Гёте, ни Бетховен не мешали убивать нацистов.
Faceless написав:Бо так чи інакше, а переважна більшість всіх тих "представників культури" були як мінімум імперіалістами Німці не посягали на саме існування сусідніх держав і їх етносів, культур, мови. Росіяни ж посягають. Їхня ідеологія пропагандує знищення українського етносу, мови, культури, ідентичності як таких. І як отруту розносять свою пропаганду через свою так звану культуру і мову. Саме тому і те і те - ворожа зброя и ворожий вплив. І так, давно вже треба було викорінити повністю російську зі сфери освіти, як мінімум державної. Російські фашисти, ідіоти, ґвалтівники, вбивці, російська мова і вся їхня культура - єдине ціле, і окремо не поставляється. Вони гірші за нацистів. Всі ці загравання з російською врешті і вилилися у цю війну. Бо або ви відмежовуєтеся від цієї нації виродків, або вас асимілюють, як Білорусь, знищать вашу ідентичність і проковтнуть, як десятки народів в рф, від яких не залишилося геть нічого. Між іншим, ми не колонія, і нам не потрібно "сворювати свої самобутні культури". Вона в нас і так є - і культура, і історія. Але рф це ніколи не влаштовувало, ще з часів, як вилупилося московське царство, вони вкрали саму назву русь, до якої не мають відношення, і чорт би з тим, але хочуть загарбати все з нею пов'язане, знищивши нас. Тим паче й нема за чим горювати, "вершини російської культури" є тільки у фантазіях самих росіян, десь там, де аналоговнєти і інше "вялічіє".
Помните я говорил что из за инфовакуума рос медиа пользуется украинскими СМИ (а значит и нашим взглядом на войну). Мин обороны РФ не подтверждал что крейсер подбили украинские ракеты Нептун но даже Соловьев в этом на 100% уверен. То есть украинские СМИ для него бОльший авторитет чем собственная армия и флот, к которым более доверия нет, потому что в век интернета навязать историю про космических пришельцев не выйдет.
Schmit написав:Если наши арахамии это подпишут, то можно считать - пуйло победило, хоть и с большими потерями. Рейтинг слуг сразу в ноль, а через несколько лет снова война, в которой нам победить уже шансов не будет
вы ошиблись в одном принципиальном вопросе, Зеленский может подписать что угодно, но есть армия и народ которое это примет или не примет. Рейтинг вторично, скорее всего после такой всбучки и постоянных угроз его жизни Зеленский сам не захочет идти на 2й срок,
После Бучи и Мариуполя никакого перемирие невозможно. Может быть прекращение огня, оперативная пауза, холодная фаза войны, экономическая война, требование мировой изоляции и огласки всех военных преступлений.
Этим пуйло загнал себя в тупик, как он видит победу, ценой мировой изоляции и военных потерь захватить Мариуполь и Херсон. Русский народ правда об этом всю жизнь мечтал? Его ещё ждёт глубокое разочарование в своих доблестных "победах" над мирным населением Бучи.
На западе должно смениться поколение политиков, на новых выборах выиграют те политики кто осудит действия РФ. И двойственность в отношениях с РФ исчезнет. Петля на шее рф только начала затягиваться. С каждым днём всё труднее дип.провалы будет выдавать за победу.