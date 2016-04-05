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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 797798799800>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 01:31

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Не отказывались от изучения немецкого языка.

В целом да, но по выделенному отмечу, что у нас в школах никто ведь не преподает "русский как иностранный". Так что, конкретно по этому пункту аналогия с "той войной" не работает.

Не преподают, т.к. все его знают. Но по количеству часов примерно одинаково, а, возможно, сегодня и меньше, чем иностранный, точно не скажу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 02:02

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Не отказывались от изучения немецкого языка.

В целом да, но по выделенному отмечу, что у нас в школах никто ведь не преподает "русский как иностранный". Так что, конкретно по этому пункту аналогия с "той войной" не работает.

Не преподают, т.к. все его знают. Но по количеству часов примерно одинаково, а, возможно, сегодня и меньше, чем иностранный, точно не скажу.


Ну за "все его знают" то Ви вже загнули. Вже виросло покоління, яке не знає, не спілкується російською, не дивиться фільми, не читає книжок. В мене в ВУЗі товариш викладає техмаш, спробував додати деякі завдання з радянських підручників. Так деякі студенти не розуміють навіть після детального перекладу спецтермінів. То для нас, що народилися і вчилися в СРСР, російська мова засіла в голові назавжди (чи може і помиляюся).
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 02:47

  ЛАД написав:Германия говорит и действительно чувствует свою вину перед Россией за "ту" войну, за то, что немецкое оружие убивало "русских". Хотя даже формально убивали не "русских", а советских. А если уж говорить о национальности, то сильно подозреваю, что убитых немецким оружием украинцев было не меньше, а то и больше, чем русских. Но мы отдали историю ВОВ на откуп России, они "приватизировали" себе победу в той войне, а мы довольно старательно дистанцировались от "той" войны, вроде мы не особо и при чём. Вполне возможно, если бы мы подчёркивали роль Украины в ВОВ, жертвы и потери, которые понесла Украина в результате войны и немецкой оккупации, Германия больше чувствовала свою вину перед Украиной, а не Россией и нам было бы сегодня легче добиваться от них помощи. Но мы, в отличие от России, крайне редко вспоминали о роли Украины в победе над нацизмом, ограничиваясь весьма редкими демаршами по поводу слишком уж наглых заявлений России. Как в случае, когда Путин заявил, что Россия и сама победила бы гитлеровскую Германию без всяких там Украин и Белоруссий.

Нас(Україну) захопили в 1919/20 роках воєнним шляхом. Україна була колонією Росії. Усі такі як ви сприймають республіки СРСР як рівні - це невірно. Москва завжди була центром.
Німеччина все правильно робить - вони ототожнює СРСР і Росію. Коли Наполеон йшов війною на Росію в його армії було десятки народів, але ніхто їх ніколи не згадує. Всі розуміють що армія французька і все. В очах інших держав ви не можете мати ідентичності виступаючи в якості колонії.
Такі закони історії - або твій народ створює власну державу, або буде асимільований в кінці-кінців. Третього не дано.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 02:48

  alibob написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:........
В целом да, но по выделенному отмечу, что у нас в школах никто ведь не преподает "русский как иностранный". Так что, конкретно по этому пункту аналогия с "той войной" не работает.

Не преподают, т.к. все его знают. Но по количеству часов примерно одинаково, а, возможно, сегодня и меньше, чем иностранный, точно не скажу.


Ну за "все его знают" то Ви вже загнули. Вже виросло покоління, яке не знає, не спілкується російською, не дивиться фільми, не читає книжок. В мене в ВУЗі товариш викладає техмаш, спробував додати деякі завдання з радянських підручників. Так деякі студенти не розуміють навіть після детального перекладу спецтермінів. То для нас, що народилися і вчилися в СРСР, російська мова засіла в голові назавжди (чи може і помиляюся).

Технические вещи - согласен. Такие вещи довольно заметно зависят от языка.
На бытовом уровне - другое дело. Бытовой язык воспринимается проще и легче. Хотя при переводе спецтерминов - это я уже не понимаю.

И хочу добавить к тому, что я писал о культуре.
Всё вышесказанное мной не отменяет необходимости уничтожать врага где только можно и сколько можно.
Так же, как в "ту" войну ни Гёте, ни Бетховен не мешали убивать нацистов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 06:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Бо так чи інакше, а переважна більшість всіх тих "представників культури" були як мінімум імперіалістами
Німці не посягали на саме існування сусідніх держав і їх етносів, культур, мови. Росіяни ж посягають. Їхня ідеологія пропагандує знищення українського етносу, мови, культури, ідентичності як таких. І як отруту розносять свою пропаганду через свою так звану культуру і мову.
Саме тому і те і те - ворожа зброя и ворожий вплив. І так, давно вже треба було викорінити повністю російську зі сфери освіти, як мінімум державної.
Російські фашисти, ідіоти, ґвалтівники, вбивці, російська мова і вся їхня культура - єдине ціле, і окремо не поставляється. Вони гірші за нацистів.
Всі ці загравання з російською врешті і вилилися у цю війну. Бо або ви відмежовуєтеся від цієї нації виродків, або вас асимілюють, як Білорусь, знищать вашу ідентичність і проковтнуть, як десятки народів в рф, від яких не залишилося геть нічого.
Між іншим, ми не колонія, і нам не потрібно "сворювати свої самобутні культури". Вона в нас і так є - і культура, і історія. Але рф це ніколи не влаштовувало, ще з часів, як вилупилося московське царство, вони вкрали саму назву русь, до якої не мають відношення, і чорт би з тим, але хочуть загарбати все з нею пов'язане, знищивши нас.
Тим паче й нема за чим горювати, "вершини російської культури" є тільки у фантазіях самих росіян, десь там, де аналоговнєти і інше "вялічіє".

Сильний текст, шкода, що тут немає як поставити +
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 07:11

Все что нужно знать про их патриотизм

Помните я говорил что из за инфовакуума рос медиа пользуется украинскими СМИ (а значит и нашим взглядом на войну). Мин обороны РФ не подтверждал что крейсер подбили украинские ракеты Нептун но даже Соловьев в этом на 100% уверен. То есть украинские СМИ для него бОльший авторитет чем собственная армия и флот, к которым более доверия нет, потому что в век интернета навязать историю про космических пришельцев не выйдет.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 07:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Мин обороны РФ не подтверждал что крейсер подбили украинские ракеты Нептун

1. Рашисти всіляко відхрещуються від доказа, що саме «Нептун» потопив «москву».

2. Рашисти обстрілюють завод під Києвом, де випускалися ракети для «Нептуна» і стверджують, що це помста за крейсер.

Ну не клоуни?🤡
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 07:22

  vitaliian написав:https://vimeo.com/700074916


Багдасоров говорит заученный текст и, заметьте, никто его не перебивает (как обычно),

Соловьев из ОП получил новую методичку (в течении месяца будут переобувать народ), чтобы потом с "победой" , "красиво" выйти с Украины (ну как 40я армия под оркестр покидала Афганистан)

уверен, за 10 млн. руб в месяц Соловьев не допускает никакого "волюнтаризма"
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 07:24

  ЛАД написав:
  Хомякоид написав:...........
Как то доступным языком поясните, фейк или нет ?
....

Если доступно - хтозна. Но, скорее, фейк.

prodigy
для интереса пересчитал "выживших" 27*2=54 (матросов) и 16*2=32 (мичманов) и 18*2=36 офицеров), т.е. всего 122 (+/-4), да... не густо

Пересчитали по тому видео?

так я и написал про это (сам я в посторении не участвовал)
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 07:27

  Schmit написав:Если наши арахамии это подпишут, то можно считать - пуйло победило, хоть и с большими потерями. Рейтинг слуг сразу в ноль, а через несколько лет снова война, в которой нам победить уже шансов не будет
вы ошиблись в одном принципиальном вопросе, Зеленский может подписать что угодно, но есть армия и народ которое это примет или не примет. Рейтинг вторично, скорее всего после такой всбучки и постоянных угроз его жизни Зеленский сам не захочет идти на 2й срок,

После Бучи и Мариуполя никакого перемирие невозможно. Может быть прекращение огня, оперативная пауза, холодная фаза войны, экономическая война, требование мировой изоляции и огласки всех военных преступлений.

Этим пуйло загнал себя в тупик, как он видит победу, ценой мировой изоляции и военных потерь захватить Мариуполь и Херсон. Русский народ правда об этом всю жизнь мечтал? Его ещё ждёт глубокое разочарование в своих доблестных "победах" над мирным населением Бучи.

На западе должно смениться поколение политиков, на новых выборах выиграют те политики кто осудит действия РФ. И двойственность в отношениях с РФ исчезнет. Петля на шее рф только начала затягиваться. С каждым днём всё труднее дип.провалы будет выдавать за победу.
vitaliian
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