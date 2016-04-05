Faceless написав:

Бо так чи інакше, а переважна більшість всіх тих "представників культури" були як мінімум імперіалістамиНімці не посягали на саме існування сусідніх держав і їх етносів, культур, мови. Росіяни ж посягають. Їхня ідеологія пропагандує знищення українського етносу, мови, культури, ідентичності як таких. І як отруту розносять свою пропаганду через свою так звану культуру і мову.Саме тому і те і те - ворожа зброя и ворожий вплив. І так, давно вже треба було викорінити повністю російську зі сфери освіти, як мінімум державної.Російські фашисти, ідіоти, ґвалтівники, вбивці, російська мова і вся їхня культура - єдине ціле, і окремо не поставляється. Вони гірші за нацистів.Всі ці загравання з російською врешті і вилилися у цю війну. Бо або ви відмежовуєтеся від цієї нації виродків, або вас асимілюють, як Білорусь, знищать вашу ідентичність і проковтнуть, як десятки народів в рф, від яких не залишилося геть нічого.Між іншим, ми не колонія, і нам не потрібно "сворювати свої самобутні культури". Вона в нас і так є - і культура, і історія. Але рф це ніколи не влаштовувало, ще з часів, як вилупилося московське царство, вони вкрали саму назву русь, до якої не мають відношення, і чорт би з тим, але хочуть загарбати все з нею пов'язане, знищивши нас.Тим паче й нема за чим горювати, "вершини російської культури" є тільки у фантазіях самих росіян, десь там, де аналоговнєти і інше "вялічіє".