Додано: Нед 17 кві, 2022 07:33

prodigy написав: Соловьев из ОП получил новую методичку (в течении месяца будут переобувать народ), чтобы потом с "победой" , "красиво" выйти с Украины (ну как 40я армия под оркестр покидала Афганистан) Соловьев из ОП получил новую методичку (в течении месяца будут переобувать народ), чтобы потом с "победой" , "красиво" выйти с Украины (ну как 40я армия под оркестр покидала Афганистан)



https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru ... 950792/amp Чтобы наказать кого-либо за фактическую потерю флагмана ЧФ РФ, оккупанты арестовали командира флота адмирала Игоря Осипова. В чем его будут обвинять, пока неизвестно.

главы 5-й службы ФСБ генерала Сергея Беседы и Анатолия Болюха, который назывался начальником Департамента оперативной информации 5-й службы. По данным СМИ, их поместили под арест по обвинению в госизмене.

в новой методичке написано про ракеты Нептун? Сильно сомневаюсь, подбитый крейсер это по сути подтвержденное ВСУ нападение на РФ, значит в ответ они должны объявить войну и мобилизацию.Чего по разным причинам пуйло делать не готов, спецоперации не нужна победа, её можно закончить в любой момент сказав что "свои задачи она выполнила". С войной так не выйдет, там либо победа либо поражение.В своей победе пуйло не уверен, не уверен настолько, что даже далёкий от конфликта канцлер Австрии после визита к пуйлу начал обсуждать эту тему (его мнение как раз забыли спросить но он его высказал).В интересах РФ разделить "спецоперацию" и потопленный крейсер на два независимых кейса, иначе получится что "спецоперация" предполагала утилизацию флагмана ЧФ. Соловьев уже нашел виноватых (и это не ракеты Нептун). То есть объявлять кто именно его подбил и чем было явно лишним.Про бардак в РФ писать не хочу, это отдельная тема, никакой вертикали власти там нет. Есть пуйло и рабы (помним совет федерации про войну как дрожали руки и зубы рабов). Чтобы не было бардака пуйло лично должен контролировать всё, а в 70 лет это непросто.Так же арестованыЧто говорит об агонии верхушки РФ , судорожный поиск виноватых не добавляет мотивации эффективно работать действующим генералам армии.