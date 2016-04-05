prodigy написав:Соловьев из ОП получил новую методичку (в течении месяца будут переобувать народ), чтобы потом с "победой" , "красиво" выйти с Украины (ну как 40я армия под оркестр покидала Афганистан)
в новой методичке написано про ракеты Нептун? Сильно сомневаюсь, подбитый крейсер это по сути подтвержденное ВСУ нападение на РФ, значит в ответ они должны объявить войну и мобилизацию.
Чего по разным причинам пуйло делать не готов, спецоперации не нужна победа, её можно закончить в любой момент сказав что "свои задачи она выполнила". С войной так не выйдет, там либо победа либо поражение.
В своей победе пуйло не уверен, не уверен настолько, что даже далёкий от конфликта канцлер Австрии после визита к пуйлу начал обсуждать эту тему (его мнение как раз забыли спросить но он его высказал).
В интересах РФ разделить "спецоперацию" и потопленный крейсер на два независимых кейса, иначе получится что "спецоперация" предполагала утилизацию флагмана ЧФ. Соловьев уже нашел виноватых (и это не ракеты Нептун). То есть объявлять кто именно его подбил и чем было явно лишним.
Про бардак в РФ писать не хочу, это отдельная тема, никакой вертикали власти там нет. Есть пуйло и рабы (помним совет федерации про войну как дрожали руки и зубы рабов). Чтобы не было бардака пуйло лично должен контролировать всё, а в 70 лет это непросто.
главы 5-й службы ФСБ генерала Сергея Беседы и Анатолия Болюха, который назывался начальником Департамента оперативной информации 5-й службы. По данным СМИ, их поместили под арест по обвинению в госизмене.
Что говорит об агонии верхушки РФ , судорожный поиск виноватых не добавляет мотивации эффективно работать действующим генералам армии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 07:53, всього редагувалось 4 разів.
beee написав:У соловьева заговорили о выводе войск из Украины
на это не нужно рассчитывать, пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.
По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.
почему не поймут? поймут
простят? а кого их мнение интересует...
будут безмерно счастливы и благодарны , если получат своих чад домой живыми (а не пропал без вести, информации о нахождении не имеем) пропал без вести (значит 100% живой)
печатаются бюллетени для референдума в Херсоне
у них за различные задачи отвечают разные отделы (пропоганд-прома), пока не дали отбой, будут готовиться к референдуму