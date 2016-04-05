Додано: Нед 17 кві, 2022 08:09

ЛАД написав: Согласен с Вами, что решение отказать Штайнмайеру в визите было ошибкой. Честно говоря, был сильно удивлён. Согласен с Вами, что решение отказать Штайнмайеру в визите было ошибкой.

она делала все во благо рядовых немцев

мордатого

Честно говоря, был сильно удивлён

, при том эти стереотипы навязывались нам (гражданам совка), а сама советская власть так не поступала (как показывала в фильмах-честно, благородно, дипломатично)...ваши иллюзии остануться с вами навсегда (как поступал реально СССР, практически так как сейчас РФ)настало время называть вещи своими именами _медиавойна иногда посильнее пушек будет, Владимир Зеленский это не просто понял (он это чувствует (как артер), в данный момент драматический (говорю это только в позитивном смысле)если он открыто обинил Меркель (!!!! саму Меркель, еще год назад Зеленский побоялся бы такого), вспомните как у него ноги тряслись под стулом на Нормадской встрече, или когда он сидел напротив Трампа (он весь тремтив), а сегодня он ПРЕЗИДЕНТ САМОЙ СИЛЬНО НАЦИИ (я не говорю об экономической или военной мощи), я говорю о силе нашей НАЦИИи, поверьте, Меркель-это не путин, в Германии у ее партии много конкурентов(врагов), и ей её позиция по Украине еще аукнется (да ,), но немцы (вы их плохо знаете, они могут переобуваться, при том уже начали) и по Меркель (Шредеру 100%) будут проходить расследованияа Штанмаер? нудный типбыл один такой в нашей компании (который мог испортить любое праздник/день рождения_, его как-то просто перестали приглашатьУ зеленского собрались фактически единомышленники, почти друзьявы видите в этой компании пророссийского немца Штанмаера?и кто вам сказал, что это Украина не позвалаЗеленский мог опросить всех и прийти к общему решению "немца приглашаем? нахеронтутнужен"вот вы наивный, да вы никогда бы не узнали бы об этом, если бы Зеленский не захотел, чтобы об этом узнал весь мирили вы думаете,появился бы такой твит на страничке Штанмаэра: "Украина не позвала меня на встречу...обидно до кончика хвоста"