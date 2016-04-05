prodigy написав:Соловьев из ОП получил новую методичку (в течении месяца будут переобувать народ), чтобы потом с "победой" , "красиво" выйти с Украины (ну как 40я армия под оркестр покидала Афганистан)
в новой методичке написано про ракеты Нептун? Сильно сомневаюсь, подбитый крейсер это по сути подтвержденное ВСУ нападение на РФ, значит в ответ они должны объявить войну и мобилизацию.
Чего по разным причинам пуйло делать не готов, спецоперации не нужна победа, её можно закончить в любой момент сказав что "свои задачи она выполнила". С войной так не выйдет, там либо победа либо поражение.
В своей победе пуйло не уверен, не уверен настолько, что даже далёкий от конфликта канцлер Австрии после визита к пуйлу начал обсуждать эту тему (его мнение как раз забыли спросить но он его высказал).
В интересах РФ разделить "спецоперацию" и потопленный крейсер на два независимых кейса, иначе получится что "спецоперация" предполагала утилизацию флагмана ЧФ. Соловьев уже нашел виноватых (и это не ракеты Нептун). То есть объявлять кто именно его подбил и чем было явно лишним.
Про бардак в РФ писать не хочу, это отдельная тема, никакой вертикали власти там нет. Есть пуйло и рабы (помним совет федерации про войну как дрожали руки и зубы рабов). Чтобы не было бардака пуйло лично должен контролировать всё, а в 70 лет это непросто.
главы 5-й службы ФСБ генерала Сергея Беседы и Анатолия Болюха, который назывался начальником Департамента оперативной информации 5-й службы. По данным СМИ, их поместили под арест по обвинению в госизмене.
Ходит слух что арестован и Сурков, которого тягали за язык плоскогубцами.
Что говорит об агонии верхушки РФ , судорожный поиск виноватых не добавляет мотивации эффективно работать действующим генералам армии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 08:02, всього редагувалось 5 разів.
beee написав:У соловьева заговорили о выводе войск из Украины
на это не нужно рассчитывать, пуйло измазал себя в крови и выход из войны обнулит его рейтинг. Вариантов "поймут и простят" нет. А зрители требуют идти до конца . Зря из что ли пропаганда накручивала на войну столько лет. Он теперь жертва собственной пропаганды.
По слухам уже печатаются бюллетени для референдума в Херсоне.
почему не поймут? поймут
простят? а кого их мнение интересует...
будут безмерно счастливы и благодарны , если получат своих чад домой живыми (а не пропал без вести, информации о нахождении не имеем) пропал без вести (значит 100% живой)
печатаются бюллетени для референдума в Херсоне
у них за различные задачи отвечают разные отделы (пропоганд-прома), пока не дали отбой, будут готовиться к референдуму
поймут и простят я про мировое сообщество. Кто захочет публично дружить с пуйлом и отрицать преступления русской армии в Буче?
На международном фронте пуйлу больше терять нечего, всё что мог он там уже потерял.
Его задача - минимум удержать власть внутри страны. Для этого нужно показательно кого то наказать, министра обороны, руководство ЧФ, 5ю колону, воров, коррупционеров и перевести войну в режим вялотекущего конфликта, чтобы не радовать врага новыми потопленными крейсерами и в то же время не печалить свой нарот поражением.
ЛАД написав:Согласен с Вами, что решение отказать Штайнмайеру в визите было ошибкой. Честно говоря, был сильно удивлён.
думаете старыми совковыми стереотипами, при том эти стереотипы навязывались нам (гражданам совка), а сама советская власть так не поступала (как показывала в фильмах-честно, благородно, дипломатично)...
ваши иллюзии остануться с вами навсегда (как поступал реально СССР, практически так как сейчас РФ)
настало время называть вещи своими именами _медиавойна иногда посильнее пушек будет, Владимир Зеленский это не просто понял (он это чувствует (как артер), в данный момент драматический (говорю это только в позитивном смысле)
если он открыто обинил Меркель (!!!! саму Меркель, еще год назад Зеленский побоялся бы такого), вспомните как у него ноги тряслись под стулом на Нормадской встрече, или когда он сидел напротив Трампа (он весь тремтив), а сегодня он ПРЕЗИДЕНТ САМОЙ СИЛЬНО НАЦИИ (я не говорю об экономической или военной мощи), я говорю о силе нашей НАЦИИ и, поверьте, Меркель-это не путин, в Германии у ее партии много конкурентов(врагов), и ей её позиция по Украине еще аукнется (да , она делала все во благо рядовых немцев), но немцы (вы их плохо знаете, они могут переобуваться, при том уже начали) и по Меркель (Шредеру 100%) будут проходить расследования
а Штанмаер? нудный тип
был один такой в нашей компании (который мог испортить любое праздник/день рождения_, его как-то просто перестали приглашать
У зеленского собрались фактически единомышленники, почти друзья -Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонской Республики Алар Карис вы видите в этой компании пророссийского немца Штанмаера? и кто вам сказал, что это Украина не позвала мордатого
Зеленский мог опросить всех и прийти к общему решению "немца приглашаем? нахеронтутнужен"
Честно говоря, был сильно удивлён
вот вы наивный, да вы никогда бы не узнали бы об этом, если бы Зеленский не захотел, чтобы об этом узнал весь мир
или вы думаете,появился бы такой твит на страничке Штанмаэра: "Украина не позвала меня на встречу...обидно до кончика хвоста"
Faceless написав:Німці не посягали на саме існування сусідніх держав і їх етносів, культур, мови
сильно ошибаетесь
А́льфред Эрнст Ро́зенберг Придерживался ультранационалистических, расистских, антисемитских и антихристианских взглядов, которые изложил в своей самой известной работе «Миф двадцатого века» (1930). Считается автором таких ключевых понятий и идей нацистской идеологии, как «расовая теория», «окончательное решение еврейского вопроса», отказ от Версальского договора.
Концепция расовой гигиены подразумевала необходимость разделять людей на представителей высшей расы и низших элементов и необходимость соответствующего отбора. По этой концепции, первых следовало искусственно поддерживать, тогда как воспроизводство вторых требовалось предотвращать; смешение же рас даёт нежелательные последствия. Эта концепция также требовала проводить стерилизацию или уничтожение алкоголиков, эпилептиков, лиц с различными наследственными болезнями, слабоумных. Стремление к поддержанию «расовой гигиены» проявилось в государственных программах принудительного истребления различных категорий граждан (см. «Программа умерщвления Т-4»).
В соответствии с принципами «расовой гигиены» главным объектом преследования стали евреи, которые были лишены прав гражданства, возможности работать на государственной службе, иметь частную практику и собственный бизнес, вступать в брак с немцами (немками) и получать образование в государственных учебных заведениях. Их собственность и предприятия регистрировались и подвергались конфискации. Постоянно совершались акты насилия, и официальная пропаганда разжигала (либо подогревала) среди этнических немцев чувства предубеждения и ненависти к евреям. Позже евреи были подвергнуты планомерному уничтожению. Аналогичные действия совершались по отношению к цыганам, душевнобольным, инвалидам, гомосексуалам и ряду других категорий людей, считавшихся «неполноценными».
prodigy написав:Соловьев из ОП получил новую методичку (в течении месяца будут переобувать народ), чтобы потом с "победой" , "красиво" выйти с Украины (ну как 40я армия под оркестр покидала Афганистан)
в новой методичке написано про ракеты Нептун? Сильно сомневаюсь, подбитый крейсер это по сути подтвержденное ВСУ нападение на РФ, значит в ответ они должны объявить войну и мобилизацию.
Чего по разным причинам пуйло делать не готов, спецоперации не нужна победа, её можно закончить в любой момент сказав что "свои задачи она выполнила". С войной так не выйдет, там либо победа либо поражение.
В своей победе пуйло не уверен, не уверен настолько, что даже далёкий от конфликта канцлер Австрии после визита к пуйлу начал обсуждать эту тему (его мнение как раз забыли спросить но он его высказал).
В интересах РФ разделить "спецоперацию" и потопленный крейсер на два независимых кейса, иначе получится что "спецоперация" предполагала утилизацию флагмана ЧФ. Соловьев уже нашел виноватых (и это не ракеты Нептун). То есть объявлять кто именно его подбил и чем было явно лишним.
Про бардак в РФ писать не хочу, это отдельная тема, никакой вертикали власти там нет. Есть пуйло и рабы (помним совет федерации про войну как дрожали руки и зубы рабов). Чтобы не было бардака пуйло лично должен контролировать всё, а в 70 лет это непросто.
главы 5-й службы ФСБ генерала Сергея Беседы и Анатолия Болюха, который назывался начальником Департамента оперативной информации 5-й службы. По данным СМИ, их поместили под арест по обвинению в госизмене.
Ходит слух что арестован и Сурков, которого тягали за язык плоскогубцами.
Что говорит об агонии верхушки РФ , судорожный поиск виноватых не добавляет мотивации эффективно работать действующим генералам армии.
многое из того , что говорят-выдают желаемое за действительное, но... чем больше они арестуют своих генералов/адмиралов, тем больше будет пушечного мяса (все идет по кругу-деды воевали мясом)
Генерал, назаначеный на место арестованного, знает- в случае неудачи его ждет пыточный подвал... от этого он будет проявлять гениальность ума и образцы военной мысли и стратеги
Президент Владимир Зеленский заявляет, что не получал официального обращения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по поводу визита в Украину и что Украина может себе позволить быть среди реальных друзей.
Источник: Зеленский на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии
И кто врёт?
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хочет приехать в Киев вместе с правительственными делегациями из других стран ЕС. Но президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет с ним встречаться из-за тесных связей Штайнмайера с россией. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники из украинских правительственных кругов.
По данным издания, Штайнмайер планировал посетить Украину вместе с другими правительственными делегациями европейских стран 13 апреля. Но президент Зеленский якобы сейчас не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. Другим политикам ЕС разрешили приехать.
Дополнено. Сам президент Германии заявил, что хотел поехать в Киев, чтобы «послать сильный сигнал европейской солидарности с Украиной».