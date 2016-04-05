vitaliian написав: prodigy написав:
я про биомассу
биомасса это рабы от нее хотят только одно, чтобы русский бункт не снес царя с престола, это задача номер 1 у пуйла. Выдать потерю крейсера с экипажем за "большую победу" не выйдет.
задача номер 1 у пуйла была и есть другая
(начинаете расстраивать такими умозаключениями)
никакого русского бунта не предвидется до 2024 (к сожалению)
у них 500 росгвардии, 300 полиции, ФСО 15тысяч, ФСБ, Прокуратура (всего больше 1,2млн)
этого достаточно, чтобы подавить любое возмущение (цифры условные, если интересно, ищите в сети)
пример Казахстан (справились и давно забыли)забейте вы на тот крейсер
, сколько в рф горевали о Курске? (неделю),
к 1му мая о крейсере Москва уже не будет никаких воспоминаний (даже в соцсетях)
я уже забыл про него, война продолжается, мне интересно что будет завтра, а не вчера
когда уже отвоюют Херсон? Мелитополь
как там Изюм/Барвенково?