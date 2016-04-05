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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 798799800801
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 08:54

Re: Напад катів росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:будут безмерно счастливы и благодарны ,
если получат своих чад домой живыми
(а не пропал без вести, информации о нахождении не имеем)
пропал без вести (значит 100% живой)

Я ще/покищо на власні очі не бачив (за долею випадку мав їхати на самий передок, але щось змінилось..... а наступного дня мене вже в списках тих, хто їде - не було), а наші хлопці розказували, що там вздовж дороги/по ровах-канавах - лежать вздуті трупи орків.... по-декуди й купами...
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 08:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:мы довольно старательно дистанцировались от "той" войны, вроде мы не особо и при чём.


снова мимо кассы...

ничего мы не дистанцировались , при всех президентах (даже при Ющенко, прытались "дружить" как могли, даже более того) принимали участие в совместных парадах, обменивались визитами депутатов (лично видел как летом в 2002г в гостиницу Киев приехала делегация во главе с Сергеем Мироновым (Председатель Совета Федерации)

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... o-flota-rf
В Севастополе в присутствии президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы проходит водноспортивный праздник "Морская мощь во славу России" в честь Дня Военно-Морского Флота России.

В рамках праздника боевые упражнения выполнили корабли двух стран. Кроме того, Владимир Путин и Леонид Кучма наблюдали проход подводной лодки и пилотаж спортивных самолетов. Вертолетчики двух флотов продемонстрировали свое искусство в эвакуации с воды людей, терпящих бедствие.

Перед началом водноспортивного праздника состоялся совместный парад кораблей Черноморского флота России и ВМФ Украины. На севастопольском рейде в парадном строю стояли 28 кораблей. Командующий Черноморским флотом России Владимир Комоедов поздравил моряков с их профессиональным праздником.

По окончании водноспортивного праздника, президенты России и Украины посетят флагман ВМФ Украины "Гетьман Сагайдачный", а также флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер "Москва". (нет уже ни того, не другого)

не Украина виновата , перестаньте винить свою страну (хотя не ясно, где у вас свои? наверно СССР :mrgreen: )

это Путин еще в 2007году решил изменить мир (потом 2008 -Грузия, и тд)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:12

  vitaliian написав:
  prodigy написав:я про биомассу
биомасса это рабы от нее хотят только одно, чтобы русский бункт не снес царя с престола, это задача номер 1 у пуйла. Выдать потерю крейсера с экипажем за "большую победу" не выйдет.


задача номер 1 у пуйла была и есть другая
(начинаете расстраивать такими умозаключениями)

никакого русского бунта не предвидется до 2024 (к сожалению)
у них 500 росгвардии, 300 полиции, ФСО 15тысяч, ФСБ, Прокуратура (всего больше 1,2млн)
этого достаточно, чтобы подавить любое возмущение (цифры условные, если интересно, ищите в сети)

пример Казахстан (справились и давно забыли)

забейте вы на тот крейсер, сколько в рф горевали о Курске? (неделю),
к 1му мая о крейсере Москва уже не будет никаких воспоминаний (даже в соцсетях)
я уже забыл про него, война продолжается, мне интересно что будет завтра, а не вчера
когда уже отвоюют Херсон? Мелитополь
как там Изюм/Барвенково?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Может стоит прислать Штайнмайеру официальное приглашение?


-Сара, вы играете на пианино?
-Нет
-а ваш Моня?
-Да
-Что Да?
-тоже НЕТ

все порешают, даже не парюсь
могут потом сослаться на misunderstanding
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