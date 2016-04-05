Додано: Нед 17 кві, 2022 08:56

ЛАД написав: мы довольно старательно дистанцировались от "той" войны, вроде мы не особо и при чём. мы довольно старательно дистанцировались от "той" войны, вроде мы не особо и при чём.

В Севастополе в присутствии президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы проходит водноспортивный праздник "Морская мощь во славу России" в честь Дня Военно-Морского Флота России.

снова мимо кассы...ничего мы не дистанцировались , при всех президентах (даже при Ющенко, прытались "дружить" как могли, даже более того) принимали участие в совместных парадах, обменивались визитами депутатов (лично видел как летом в 2002г в гостиницу Киев приехала делегация во главе с Сергеем Мироновым (Председатель Совета Федерации)В рамках праздника боевые упражнения выполнили. Кроме того, Владимир Путин и Леонид Кучма наблюдали проход подводной лодки и пилотаж спортивных самолетов. Вертолетчики двух флотов продемонстрировали свое искусство в эвакуации с воды людей, терпящих бедствие.Перед началом водноспортивного праздника. На севастопольском рейде в парадном строю стояли 28 кораблей. Командующий Черноморским флотом России Владимир Комоедов поздравил моряков с их профессиональным праздником.По окончании водноспортивного праздника,(нет уже ни того, не другого)не Украина виновата , перестаньте винить свою страну (хотя не ясно, где у вас свои? наверно СССРэто Путин еще в 2007году решил изменить мир (потом 2008 -Грузия, и тд)